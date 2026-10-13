НБУ будет защищать данные, полученные из-за рубежа: почему Рада изменяет правила банковской тайны

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15555, ограничивающий возможности судов получать определенную банковскую тайну, переданную Национальному банку Украины иностранными органами банковского надзора. Об этом сообщает «Юридическо-судебная газета». Это означает, что суды не смогут истребовать такие данные, как доказательства, а НБУ сможет раскрывать их только с согласия иностранного регулятора и в пределах определенных целей.

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Какую именно банковскую тайну хотят защитить

Речь идет не обо всех банковских данных украинцев и не об общем запрете судам получать информацию о счетах. Ограничения будут касаться конкретной категории сведений, получаемых НБУ от органов банковского надзора других государств.

К примеру, иностранный регулятор может передать украинскому Нацбанку конфиденциальные сведения о банке в рамках сотрудничества по надзору за финансовым сектором. По новым правилам, если эти данные впоследствии попытаются получить через гражданский или хозяйственный суд, суд не сможет истребовать их у НБУ.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

суды не смогут удовлетворять ходатайству об истребовании этих сведений в качестве доказательств;

аналогичные ограничения будут действовать для заявлений об обеспечении доказательств;

если при рассмотрении дела о раскрытии банковской тайны суд установит, что данные поступили от иностранного органа банковского надзора, в раскрытии такой информации должны отказать;

Нацбанк сможет обжаловать решение о раскрытии подобных сведений в течение пяти дней.

В то же время, эти положения касаются именно информации, полученной от иностранных регуляторов, а не всей банковской тайны. Также законопроект сам по себе не отменяет других предусмотренных законодательством способов получения доказательств.

Почему Украина меняет правила

Основная причина — приближение украинского законодательства к требованиям Европейского Союза и усиление доверия между финансовыми регуляторами.

Европейский банковский орган (EBA) оценивает, обеспечивают ли регуляторы стран вне ЕС надлежащую защиту конфиденциальной информации и профессиональной тайны. Это важно для участия таких органов в международном сотрудничестве по банковскому надзору.

Зарубежные регуляторы должны быть уверены: информация, которую они передают НБУ, не будет в дальнейшем раскрыта без их согласия. Если национальное законодательство допускает более широкое раскрытие таких данных, это может создавать препятствия для обмена информацией.

Такое взаимодействие необходимо не только для контроля за деятельностью банков. Она помогает регуляторам обмениваться сведениями по надзору за финансовыми учреждениями, а также для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Следовательно, изменения должны сделать правила защиты информации понятными европейским партнерам и создать условия для более полноценного сотрудничества между НБУ и регуляторами ЕС.

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Что изменится на практике

Для обычных клиентов банков автоматические изменения не предусмотрены. Законопроект не устанавливает новых ограничений на пользование собственными счетами, не изменяет правила проведения платежей и не дает банкам дополнительных оснований отказывать клиентам в доступе к их средствам.

Изменения будут касаться, прежде всего, судебных споров. Если сторона гражданского или хозяйственного дела захочет получить в качестве доказательства информацию, полученную НБУ от иностранного регулятора, суд не сможет истребовать именно эти сведения в предусмотренном законопроектом порядке.

Для НБУ это будет означать более четкие правила работы с конфиденциальной информацией, полученной из-за границы. Для европейских партнеров — дополнительная гарантия, что переданные данные будут использоваться только на согласованных условиях.

В то же время, есть и практический нюанс: сторона судебного спора, для которой такие сведения могли бы быть важными доказательствами, будет иметь меньше возможностей получить их через суд. Это не означает, что она автоматически потеряет право на справедливое разбирательство, но доступность конкретного вида доказательств может быть ограничена.

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