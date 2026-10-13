Рада поддержала упрощение администрирования НДС: чего ожидать бизнесу

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата. Речь идет о доработанном законопроекте, зарегистрированном 7 октября 2026 года.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №16037-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость.

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Что предлагают изменить

Среди основных новаций — повышение порога для проверки заявок на бюджетное возмещение НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

Также законопроект предусматривает возможность для ФЛП — плательщиков НДС представлять отчетность ежеквартально, а не ежемесячно.

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Еще одно изменение — предварительное заполнение деклараций по НДС налоговой службой на основании имеющихся у нее данных. Плательщику остается проверить информацию и при необходимости внести корректировки.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Правительство отказалось от повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на один процентный пункт. В то же время, создавать Фонд помощи пострадавшему бизнесу, финансирование которого планировали обеспечить благодаря дополнительным налоговым поступлениям, также не будут.

Напомним

Законопроект № 16037-д доработали на основе правительственного законопроекта № 16037. Его разработали во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом.

В источнике отмечается, что принятие документа является ключевым условием получения макрофинансовой помощи. Законопроект только получил рекомендацию профильного комитета — окончательное решение должна принять Верховная Рада.