Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» по ежегодному собранию МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.
МВФ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,5% в 2027 году
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МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2026 году в диапазоне 1−1,6%, а в следующем году ожидает ускорение роста ВВП до 3,5%.
В июне МВФ уже ухудшил оценку роста украинской экономики на 2026 год до 1−1,6%. В апрельском World Economic Outlook прогноз составил 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы EFF в конце февраля — 1,8−2,5%.
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На 2027 год МВФ прогнозирует 3,5%
Прогноз МВФ на следующий год также остался без изменений рост ВВП на 3,5%.
Эта оценка заметно оптимистичнее последних прогнозов ряда других международных институтов и аналитиков.
Всемирный банк недавно снизил прогноз роста экономики Украины в 2027 году с 4% до 1,5%, оставив отметку на 2026 год на уровне 1,2%.
ЕБРР в конце сентября ухудшил прогноз до 1,5% в 2026 году и 2,5% в 2027 году.
Украинские прогнозы еще более сдержанны
Национальный банк снизил оценку роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,1−1,2% против ожидавшихся ранее 1,8%.
Министерство экономики также допускает дальнейшее ухудшение прогноза. По приведенным оценкам рост в 2026 году может замедлиться до 0,5%, а в 2027-м — до 0,8−1% вместо заложенных ранее 1,3%.
Еще более пессимистический сценарий имеет Dragon Capital: инвесткомпания ожидает сокращения ВВП на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027-м.
Таким образом, прогноз МВФ на 2027 год — +3,5% — сейчас остается одним из самых оптимистичных среди приведенных оценок развития украинской экономики.
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