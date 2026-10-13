МВФ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,5% в 2027 году

Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» по ежегодному собранию МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году.

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МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2026 году в диапазоне 1−1,6%, а в следующем году ожидает ускорение роста ВВП до 3,5%.

В июне МВФ уже ухудшил оценку роста украинской экономики на 2026 год до 1−1,6%. В апрельском World Economic Outlook прогноз составил 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы EFF в конце февраля — 1,8−2,5%.

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