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13 октября 2026, 12:23 Читати українською

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,5% в 2027 году

Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» по ежегодному собранию МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» по ежегодному собранию МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиМВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2026 годМеждународный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2026 году в диапазоне 1−1,6%, а в следующем году ожидает ускорение роста ВВП до 3,5%.
Международный валютный фонд в октябрьском World Economic Outlook сохранил оценку роста ВВП на уровне 1% по сравнению с 1,8% в прошлом году.
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► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2026 год

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины в 2026 году в диапазоне 1−1,6%, а в следующем году ожидает ускорение роста ВВП до 3,5%.

В июне МВФ уже ухудшил оценку роста украинской экономики на 2026 год до 1−1,6%. В апрельском World Economic Outlook прогноз составил 2%, а при утверждении новой четырехлетней программы EFF в конце февраля — 1,8−2,5%.

Читайте также: Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины: в 2027 году ожидается только 1,5% роста ВВП

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На 2027 год МВФ прогнозирует 3,5%

Прогноз МВФ на следующий год также остался без изменений рост ВВП на 3,5%.

Эта оценка заметно оптимистичнее последних прогнозов ряда других международных институтов и аналитиков.

Всемирный банк недавно снизил прогноз роста экономики Украины в 2027 году с 4% до 1,5%, оставив отметку на 2026 год на уровне 1,2%.

ЕБРР в конце сентября ухудшил прогноз до 1,5% в 2026 году и 2,5% в 2027 году.

Украинские прогнозы еще более сдержанны

Национальный банк снизил оценку роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,1−1,2% против ожидавшихся ранее 1,8%.

Министерство экономики также допускает дальнейшее ухудшение прогноза. По приведенным оценкам рост в 2026 году может замедлиться до 0,5%, а в 2027-м — до 0,8−1% вместо заложенных ранее 1,3%.

Еще более пессимистический сценарий имеет Dragon Capital: инвесткомпания ожидает сокращения ВВП на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027-м.

Таким образом, прогноз МВФ на 2027 год — +3,5% — сейчас остается одним из самых оптимистичных среди приведенных оценок развития украинской экономики.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
teodor220
teodor220
13 октября 2026, 13:11
#
Наша пісня гарна й нова починаймо її знову!
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0
timion
timion
13 октября 2026, 13:40
#
Цікаво,ь за рахунок чого планується ріст ВВП якщо, а данний момент йде тотальне знищення бізнессу?
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0
stas12345
stas12345
13 октября 2026, 14:48
#
Ми попереду всій планети не зважаючи на русню!
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