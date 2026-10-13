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13 октября 2026, 11:20 Читати українською

МВФ повысил прогноз цен на нефть: что угрожает мировой экономике

Мировая экономика остается устойчивой, однако риски ее роста усиливаются. Международный валютный фонд (МВФ) несколько улучшил прогноз роста мировой экономики на 2026 год, но в то же время повысил оценки цен на нефть и инфляции. По прогнозу Фонда, средняя цена на нефть в этом году составит $95,74 за баррель, а глобальная инфляция составит 4,7%. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Мировая экономика остается устойчивой, однако риски ее роста усиливаются.
Мировая экономика приближается к пределу устойчивости: предупреждение МВФ
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Что поддерживает мировую экономику

По оценке МВФ, мировой ВВП в 2026 году вырастет на 3,1%, а в 2027 году — на 3,4%. Прогноз на текущий год Фонд улучшил на 0,1 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой.

Одним из главных факторов роста остается бум искусственного интеллекта, стимулирующий инвестиции и торговлю. В то же время подорожание энергоносителей и других товаров из-за военных конфликтов сдерживает экономическую активность и усиливает инфляционное давление.

Без использования запасов энергоресурсов рост мировой экономики в этом году мог бы составить лишь 2,5%, отметила главный экономист МВФ. Она также предупредила, что возможности использовать такие запасы и повышать энергоэффективность постепенно иссякают.

Нефть дорожает, инфляция остается высокой

МВФ ожидает, что средняя цена нефти в 2026 году вырастет на 41,3% до $95,74 за баррель. В июле Фонд прогнозировал $89,27. В 2027 году цена, по оценке МВФ, снизится до $87,39 за баррель.

В Фонде предостерегают, что затяжное противостояние или дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке могут удерживать цены на энергоносители и продовольствие на высоком уровне. Перебои с физическими поставками, по оценке МВФ, имеют более продолжительные экономические последствия, чем подорожание, вызванное лишь геополитическими рисками.

Глобальная инфляция в 2026 году, по прогнозу Фонда, составит 4,7%, а в 2027-м снизится до 4,1%.

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Что угрожает экономическому росту

МВФ выделяет несколько рисков для мировой экономики. Среди них — перебои в поставках энергоносителей, высокая стоимость государственных заимствований и зависимость технологического бума от ограниченного числа стран и компаний.

Дополнительными угрозами для финансовой стабильности могут стать коррекция рыночной стоимости активов, связанных с искусственным интеллектом, и киберугрозы. Кроме того, экстремальные погодные явления, вызванные Эль-Ниньо, способны нарушить работу товарных рынков.

Согласно одному из сценариев МВФ, если подорожание сырья и опасения по поводу госдолга усилят риски заимствований, рост мировой экономики в 2027 году может оказаться на 0,5−0,6 процентного пункта ниже ожидаемого. В то же время инфляция может дополнительно вырасти.

Сильвана Тенрейро призвала страны с высоким уровнем долга и бюджетным дефицитом восстанавливать финансовые резервы, а центральные банки — сосредоточиться на ценовой стабильности.

Какие прогнозы МВФ дает для Украины и других стран

МВФ ожидает, что экономика Украины вырастет на 1% в 2026 году и на 3,5% в 2027-м. Для России прогноз роста ВВП ухудшен до 0,9% на оба года.

Экономика США, по оценке Фонда, вырастет на 2,3% в 2026 году, а Китая — на 4,5%; для Индии прогноз составляет 7%.

В еврозоне ожидается рост на 1,1% в 2026 году и на 1,2% в 2027-м. В то же время МВФ ухудшил прогноз для развивающихся стран на текущий год до 3,7%, но повысил оценку для развитых экономик до 2,1%.

МВФ отмечает, что перспективы стран существенно различаются в зависимости от импортозависимости по энергоносителям, участия в развитии искусственного интеллекта и стоимости заимствований.

Напомним

Доля инвестиций в искусственный интеллект в мировом ВВП может превысить исторические вложения в строительство железных дорог и электросетей. Впрочем, эта технология может повлиять примерно на 40 % рабочих мест в мире. Наибольшие риски возникают для молодежи, которая только начинает карьеру. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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