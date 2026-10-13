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13 октября 2026, 10:35 Читати українською

Инвестиции в ИИ могут превзойти вложения в железные дороги и электросети: МВФ предупредил об угрозе для молодежи

Расходы на развитие ИИ как доля мирового ВВП могут превысить исторические инвестиции в строительство железных дорог или электросетей. Об этом, как пишет Decrypt, заявила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.

Расходы на развитие ИИ как доля мирового ВВП могут превысить исторические инвестиции в строительство железных дорог или электросетей.
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В то же время технология способна повлиять примерно на 40% рабочих мест в мире, причем наибольшие риски возникают для начинающей карьеру молодежи.

ИИ поддерживает мировую экономику, несмотря на энергетический кризис

По словам Георгиевой, масштабные вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта помогают мировой экономике сохранять темпы роста, несмотря на удорожание энергоносителей и другие глобальные риски.

13 октября МВФ опубликовал обновленный прогноз, согласно которому мировая экономика вырастет на 3,1% в 2026 году и на 3,4% в 2027-м. В июльском прогнозе ожидаемый рост на текущий год составил 3%. Фонд объясняет улучшение оценки, в частности, значительными инвестициями в инфраструктуру ИИ. В то же время прогноз на 2026 год остается ниже темпа роста мировой экономики в 2025 году, который составил 3,5%.

Больше всего от технологического бума выигрывают страны, производящие оборудование для систем искусственного интеллекта, в частности, азиатские экономики. По оценке Георгиевой, развитие ИИ может ежегодно прибавлять от 0,5 до 1 процентного пункта к росту развитых экономик Азии, а для развивающихся стран этот эффект может составить 0,2−0,8 процентного пункта.

Масштабы инвестиций уже столь значительны, что оборудование для ИИ и связанные технологические товары составляют более 10% мировой торговли товарами. Георгиева также отметила, что инвестиции в ИИ по отношению к мировому ВВП могут превзойти вложения, которые исторически направляли на строительство железных дорог или электросетей. Это сравнение масштабов инвестиций, а не утверждение об уже достигнутом превышении.

Искусственный интеллект может изменить 40% рабочих мест в мире

В то же время Георгиева назвала искусственный интеллект «медленно надвигающийся цунами», который постепенно будет менять структуру занятости.

По оценкам МВФ, в долгосрочной перспективе ИИ может повлиять примерно на 40% рабочих мест в мире. В развитых экономиках этот показатель составляет около 60%, тогда как в странах с низкими доходами — примерно 23%.

Важно, что «воздействовать» не означает автоматически уничтожить все эти рабочие места. ИИ может выполнять часть задач вместо человека, изменять его функции, снижать спрос на определенные профессии или, наоборот, повышать производительность труда. Однако скорость технологических изменений создает риск, что работники не успевают приспосабливаться к новым требованиям.

Почему молодым людям будет сложнее найти первую работу

Особую обеспокоенность МВФ вызывает положение молодежи, выходящей на рынок труда. Причина — автоматизация типовых задач, с которых часто начинается профессиональная карьера.

На стартовых должностях работники обычно выполняют рутинную работу: обрабатывают информацию, готовят типовые документы, работают с данными или помогают старшим коллегам. Часть таких задач уже способны выполнять системы ИИ.

Если компании будут автоматизировать эту работу, им может понадобиться меньше новичков. В результате выпускникам будет сложнее получить первый опыт, а без него перейти на высшие должности. Выступавший на мероприятии президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что спрос на первую работу для выпускников уже снижается.

Это может изменить традиционную модель карьерного развития: раньше молодые специалисты овладевали профессией на простых задачах, постепенно переходя к более сложным. Если часть начальных функций переберет ИИ, работодателям и системе образования придется искать другие способы подготовки кадров.

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Разрыв между странами может увеличиться

Еще один риск — неравномерное распределение выгод от технологического бума. Экономики, производящие оборудование для ИИ, имеют развитую цифровую инфраструктуру и квалифицированных работников, получают больше преимуществ. В то же время страны, которые остаются вне технологических цепей, рискуют отставать.

МВФ предупреждает, что без должной подготовки работников и реформ в образовании искусственный интеллект может усилить неравенство как между странами, так и внутри общества.

Итак, ИИ становится одновременно источником экономического роста и серьезным испытанием на рынке труда. Для правительств ключевой задачей будет не только привлекать технологические инвестиции, но и помочь людям приобретать навыки, которые будут востребованными в условиях автоматизации.

Как мы писали, Трамп объявил «врагами» тех, кто называет ИИ искусственным интеллектом

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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