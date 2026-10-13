В мире стало больше бедных на 51,5 миллиона: более половины пострадавших — дети

В мире 1,2 миллиарда человек в 108 странах страдают острой многомерной бедности. Более половины из них — дети, а за год общее количество людей в таких условиях выросло на 51,5 миллиона. Об этом говорится в отчете Программы развития ООН , подготовленном совместно с Оксфордской инициативой по бедности и человеческому развитию и обнародованном 12 октября.

В мире 1,2 миллиарда человек в 108 странах страдают острой многомерной бедности.

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Кто больше всего страдает от бедности

По данным исследования, острую многомерную бедность испытывают 18,9% населения 108 стран мира. Из 1,2 миллиарда человек в таких условиях 617 миллионов — дети. В то же время 83% всех пострадавших проживают в сельской местности.

Больше всего людей, страдающих острой многомерной бедностью, живут в Африке к югу от Сахары и Южной Азии.

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Администратор программы развития ООН Александр де Кроо назвал эту тенденцию тревожным сигналом. По его словам, миллиарды людей одновременно сталкиваются с голодом, отсутствием доступа к образованию, чистой воде и электроэнергии.

Где бедность сокращается

В 33 странах доля населения, живущего в бедности, сократилась вдвое. Среди них шесть африканских государств. К примеру, в Эсватине за 15 лет этот показатель снизился с 38,7% до 8%. Значительного прогресса также достигли Китай и Вьетнам.

По данным ПРООН, бедность сокращается и в Египте, Непале и Таджикистане.

Где количество людей в бедности растет

В Нигерии в 2020-х годах вырос и уровень бедности, и количество людей, живущих в таких условиях.

В Анголе и Замбии доля бедного населения снизилась. Однако из-за увеличения численности населения общее количество людей в бедности продолжило расти.

Рост населения ПРООН называет одной из причин увеличения общего количества людей, страдающих бедностью.

Что такое многомерная бедность

Индекс многомерной бедности учитывает не только доходы людей, но и условия их жизни. В частности, оценивают доступ к надлежащему жилью, санитарии, электроэнергии, топливу для приготовления пищи, продовольствию и образованию.