Украина ввела санкции против пяти криптоплатформ

Украина ввела санкции против пяти криптовалютных платформ: RAPIRA, ABCEX, Aifory Pro, WhiteBird и MarketCoin.io. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 сентября 2026 г. введено в действие указом президента № 1037/2026 от 11 октября, пишет Incrypted.

Украина ввела санкции против пяти криптовалютных платформ: RAPIRA, ABCEX, Aifory Pro, WhiteBird и MarketCoin.io.

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Почему ввели санкции

Согласно решению, санкции применили по предложению Национального банка Украины. Они предусматривают прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и блокирование доступа к веб-ресурсам платформ на территории Украины.

В список вошли пять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях:

RAPIRA (Rapira Group) — Грузия;

ABCEX (Nueva Cryptologia) — Сальвадор;

Aifory Pro (SOOTY LLC) — Маршалловы Острова;

WhiteBird — Беларусь;

MarketCoin.io — Таиланд.

Ограничение установлено на 10 лет. Они включают блокировку сайтов rapira.net, abcex.io, aifory.pro, whitebird.io и marketcoin.io, а также их аналогов.

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Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа к определенным в документе Telegram каналам, связанным с соответствующими сервисами.

В санкционном перечне по этим пяти платформам не предусмотрена отдельная мера в виде блокировки активов. Основные ограничения касаются доступа к онлайн-ресурсам сервисов и использования электронных коммуникационных сетей.

СНБО также поручил Кабинету Министров Украины совместно со Службой безопасности Украины и Национальным банком обеспечить реализацию санкций и мониторинг их эффективности.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введенных ограничениях и поднять вопрос о применении аналогичных мер.