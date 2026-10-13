Украина ввела санкции против пяти криптовалютных платформ: RAPIRA, ABCEX, Aifory Pro, WhiteBird и MarketCoin.io. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 сентября 2026 г. введено в действие указом президента № 1037/2026 от 11 октября, пишет Incrypted.
Украина ввела санкции против пяти криптоплатформ
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Почему ввели санкции
Согласно решению, санкции применили по предложению Национального банка Украины. Они предусматривают прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и блокирование доступа к веб-ресурсам платформ на территории Украины.
В список вошли пять компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях:
- RAPIRA (Rapira Group) — Грузия;
- ABCEX (Nueva Cryptologia) — Сальвадор;
- Aifory Pro (SOOTY LLC) — Маршалловы Острова;
- WhiteBird — Беларусь;
- MarketCoin.io — Таиланд.
Ограничение установлено на 10 лет. Они включают блокировку сайтов rapira.net, abcex.io, aifory.pro, whitebird.io и marketcoin.io, а также их аналогов.
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Кроме того, санкции предусматривают ограничение доступа к определенным в документе Telegram каналам, связанным с соответствующими сервисами.
В санкционном перечне по этим пяти платформам не предусмотрена отдельная мера в виде блокировки активов. Основные ограничения касаются доступа к онлайн-ресурсам сервисов и использования электронных коммуникационных сетей.
СНБО также поручил Кабинету Министров Украины совместно со Службой безопасности Украины и Национальным банком обеспечить реализацию санкций и мониторинг их эффективности.
Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введенных ограничениях и поднять вопрос о применении аналогичных мер.
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