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12 октября 2026, 20:05 Читати українською

Долг Китая приближается к 122% ВВП: почему Пекину все труднее стимулировать экономику

Во втором квартале экономика Китая выросла на 4,3% в годовом исчислении. На весь 2026 год власти страны поставили цель — рост ВВП на 4,5−5%. Пекин обещает поддержать экономику и стимулировать потребительские расходы. Однако рост долга ограничивает возможности для подобных мер. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование государственных финансов. По прогнозу Conference Board, в 2026 году центральное и местные правительства Китая могут потратить $209 млрд только на выплату процентов по долгам.

Во втором квартале экономика Китая выросла на 4,3% в годовом исчислении.
Китай в долгах: 209 млрд долларов на выплату процентов не оставляют места для стимулирования экономики
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Долг все сильнее давит на бюджет

По оценке Conference Board, в 2026 году выплаты процентов по долгу составят 19,2% бюджета центрального правительства Китая. В 2014 году эта доля равнялась 12%. В целом центральное и местные правительства могут выплатить по процентам 1,4 трлн юаней, или $209 млрд. Девять лет назад сумма была примерно в четыре раза меньше.

Самая острая ситуация — на местном уровне, где выплаты процентов по долгам росли в среднем на 16% ежегодно. «Обслуживание долга становится существенным ограничением бюджетных возможностей на местном уровне», — говорит Юхань Чжан из Conference Board.

По прогнозу Morgan Stanley, к концу 2026 года публичный долг Китая может достичь 122% ВВП — на 48 процентных пунктов больше, чем до пандемии.

Долг рос из-за модели экономического развития, опиравшейся на государственные кредиты и инвестиции. Ситуацию усугубил длительный спад на рынке недвижимости: местные власти потеряли часть доходов от продажи земли, а центральному правительству пришлось увеличивать финансовую поддержку регионов.

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Почему новые стимулы могут не помочь

На фоне слабых розничных продаж и падения инвестиций в основной капитал власти Китая объявили новые меры поддержки. Среди них — субсидии на выплату процентов по ипотеке и снижение ставки по одному из механизмов финансирования.

Пекин также усилил взыскание налогов с процентных доходов и дивидендов, которые состоятельные граждане получают через офшорные трасты.

Однако аналитики сомневаются, что этих шагов хватит для заметного оживления экономики. В Barclays назвали их «толчком, а не переломным моментом». Goldman Sachs оценил поддержку как небольшую фискальную субсидию, которая в течение пяти лет может составить 100 млрд юаней.

«По нашему мнению, эта политика, вероятно, не оправдает ожиданий инвесторов», — сказал Джон Лем из UBS, исследующий рынки недвижимости Китая и Гонконга.

Пекин предпочитает технологии

Несмотря на проблемы внутреннего спроса, экспорт Китая, в частности электроники для искусственного интеллекта, продолжает быстро расти. В конкуренции с США за лидерство в новых отраслях Пекин делает ставку на передовые технологии, а не на масштабные программы стимулирования экономики.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал развивать передовое производство и усиливать технологическую самостоятельность страны. По словам эксперта из Conference Board, бюджет предусматривает адресную поддержку науки, технологий и других стратегических направлений, а не масштабные меры, призванные быстро увеличить потребление.

Теоретически центральное правительство могло бы привлечь дополнительные средства, выпустив облигации. Его долговую нагрузку считают меньшей, чем у местных властей. Однако руководство страны может не захотеть увеличивать долг еще больше: по оценке Goldman Sachs, расширенный дефицит бюджета Китая уже составляет около 10% ВВП.

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Вместо новых программ — быстрые расходы бюджетных средств

Пока Пекин призывает местные власти ускорить использование денег, уже заложенных в бюджетах. В первом полугодии местные правительства тратили их медленнее, чем ожидалось.

«Ответом власти станет ускорение выполнения бюджета, но в пределах средств, выделенных в начале года», — сказал Робин Син, главный экономист Morgan Stanley по Китаю.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
12 октября 2026, 22:06
#
Ха-ха-ха — американці переживають про Китай)). Та вам до Китаю ніколи не добратись по розвитку промисловості. А по боргу Америка на першому місці))
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