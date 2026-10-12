В Киеве больше нет очередей отключений: ДТЭК объяснил, как действуют индивидуальные графики

В Киеве отменили привычное разделение на очереди: стабилизационные отключения теперь действуют по персональным графикам. Искать свою группу в списках не нужно, поскольку график рассчитывают для каждого адреса отдельно. Узнать, когда выключат свет именно у вас, можно на сайте ДТЭК Киевские Электросети, в их чат-ботах или в приложении «Киев Цифровой».

В Киеве отключают свет по индивидуальным графикам: что нужно знать киевлянам

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Почему у соседей может быть иначе

Графики рассчитывают раздельно для каждого дома. По словам ДТЭК, даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы питания и технических возможностей сети. Поэтому ориентироваться следует только на данные по своему адресу: улице и номеру дома.

Где проверить свой график

на сайте ДТЭК Киевские электросети;

в чат-ботах компании в Telegram и Viber;

в приложении «Киев Цифровой».

Если из-за высокой нагрузки сайт загружается с задержкой, в компании советуют подождать несколько минут или воспользоваться чат-ботом или приложением.

Почему график может измениться

Индивидуальный график — это ориентир на сутки, а не неизменное расписание. Ситуация в энергосистеме динамична: вражеские атаки, повреждения инфраструктуры, технические аварии или новые команды «Укрэнерго» могут изменять объемы ограничений. В таком случае график корректируется в течение дня, а при критическом дефиците могут применяться экстренные отключения. Поэтому энергетики советуют в течение дня проверять актуальную информацию по своему адресу.

Как помочь сети после возвращения света

В ДТЭК призывают потреблять электроэнергию ответственно:

подождите 20−30 минут после включения света, прежде чем включать энергоемкие приборы;

включайте бойлеры, обогреватели, стиральные машины и электроплиты поочередно, а не одновременно.

По словам энергетиков, это поможет избежать высокой пиковой нагрузки и предотвратить локальные аварии в доме.