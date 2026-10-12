Автогаз прибавил 75 копеек, бензин и дизель тоже выросли: цены на АЗС 12 октября

В понедельник, 12 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 19 копеек — до 89,36 грн/л, а дизельного горючего — на 20 копеек, до 98,68 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

В понедельник, 12 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла на 19 копеек – до 89,36 грн/л, а дизельного горючего – на 20 копеек, до 98,68 грн/л.

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Как изменились цены

Бензин А-95 премиум подорожал сразу на 59 копеек — до 93,41 грн/л.

Средняя цена А-95 выросла до 89,36 грн/л, в то время как А-92 остался на уровне 86,01 грн/л.

Дизельное топливо подорожало до 98,68 грн/л.

Больше вырос в цене автогаз — на 75 копеек, до 46,24 грн/л по сравнению с предыдущим рабочим днем, 9 октября.

Таким образом, 12 октября подорожали почти все основные виды горючего, в то время как цена А-92 не изменилась.