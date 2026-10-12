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12 октября 2026, 16:40 Читати українською

Правительство готовит новые правила бронирования: нардеп раскрыл детали проекта

Правительство намерено изменить правила бронирования работников от мобилизации. Для оборонных и энергетических предприятий долю забронированных могут сократить со 100% до 85%, а для компаний в сферах тепло-, водоснабжения и вывоза мусора — с 75% до 60%. Проект изменений опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, документ получили от источников, подтвердивших его подлинность.

Правительство намерено изменить правила бронирования работников от мобилизации.
Правительство готовит новые правила бронирования: лимиты будут снижены, решение передадут координационному центру
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Согласно проекту, для оборонных и энергетических предприятий максимальную долю забронированных работников предлагают уменьшить со 100% до 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения и вывоза мусора лимит может сократиться с 75% до 60%.

Изменится и расчет квоты на бронирование. Работников, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям, в частности студентов, лиц, ухаживающих за другими, и родителей троих детей, предлагают не учитывать в общем количестве работников. Железняк объясняет это на примере: если раньше на предприятии было 100 человек и 50 из них можно было забронировать, то по новым правилам расчет будут вести от 80 работников, а квота составит 40 человек.

«Брони станет меньше, и будет решать не ваше министерство», — пишет Железняк.

По его словам, проект предусматривает создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек. В его состав должны войти представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Центр будет предоставлять рекомендации по присвоению предприятиям статуса критически важных и определению лимитов бронирования более 50%. Он также сможет рекомендовать лишить предприятие такого статуса.

Железняк обращает внимание, что в проекте не прописаны сроки принятия решений, критерии работы центра и возможность оспорить его рекомендации.

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Отдельно правительство планирует пересмотреть критерии, по которым предприятия сочтут критически важными. По информации депутата, министерства и областные военные администрации должны обновить отраслевые критерии до 20 октября.

Что будет с работниками, которых уже забронировали сверх новых лимитов, в проекте не уточняется. Железняк также утверждает, что публичных консультаций по изменениям не планируется.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 16:53
#
Как говорят — .свято место пусто не бывает!!!
Факт -железняк. очень быстро осмотрелся и занял место «депутата — миротворца» гончаренко! (пока по тематики новостей) надеюсь. что скоро эти два «дпутата» будут в очень близких камерах!!!
+
0
Hennady
Hennady
12 октября 2026, 17:07
#
Має зявитись 17 мультимільярдерів…
+
0
Hennady
Hennady
12 октября 2026, 17:08
#
Ну… і мають зявитись «бігунки/рєшали» між міністерствами, ОДА і цим «центром»
+
+15
Pasha1233
Pasha1233
12 октября 2026, 17:18
#
То може, ментам зменшити? 90% заброньовані, а в містах реально всі 100. В 2 Світову половина ментів була одразу відправлена на фронт, більше половини центрального апарату МДБ і НКВС і навіть 2 сини Сталіна, а хворих списували. А зараз все чорне від тилових силовиків, виплати їм наступного року підвищують на 20−90%, а військовим 4-й рік жодного підвищення, і хапають хворих. Так хтось перемагав?
Броні силовиків і охоронців тільки збільшують. Одна компанія охоронний холдінг 7000 співробітників, а таких десятки, а скільки силовиків, одних тільки патрульних поліцейських 141 тис. І набирають, і набирають, Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли. З ким зібралась воювати ця влада, виходячи з цього — зі своїм народом чи зовнішнім агресором? Навіщо кожні 2 хвилини їде патруль в комендантську годину, коли порожньо на вулиці? Це абсурд.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 17:31
#
…Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли…
это для жителей «зауралья» засекречены, а для граждан Украины существуют официальные источники на сайтах ВР и Каб Мина.
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0
yarg
yarg
12 октября 2026, 17:32
#
Не плоди брехню. весь штат поліції меньше 140000. а патрульних там взагалі мізер. де ти бачив війну з народом? втгадав? охоронні компанії не мають ніяких привілеїв- звідти мобілізують так само як і з інших
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0
yarg
yarg
12 октября 2026, 17:29
#
Ідея трохи дивна. весь рік переглядали правила бронювання і критичність. ось тільки з вересня все запрацювало по- новому. і вже в жовтні- все переписувати?
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 17:30
#
Вы что в серьез верите писанине этого «депутата»???
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0
yarg
yarg
12 октября 2026, 17:41
#
В те що гуляє якийсь проект- вірю. але сама історія- дуже дивна. критерії критичності переглядали 2 місяці тому. займались цим все літо. а тут- до 20 жовтня ще раз переглянути? недодивились?
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0
BigBend
BigBend
12 октября 2026, 17:33
#
Будемо забирати спеціалістів з життєво необхідних сфер, але не мобілізуємо жінок. Жінки — преміум клас в Україні.
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0
yarg
yarg
12 октября 2026, 17:42
#
Жінок неможна. розведуть блуд в окопах .
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