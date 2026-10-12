Правительство намерено изменить правила бронирования работников от мобилизации. Для оборонных и энергетических предприятий долю забронированных могут сократить со 100% до 85%, а для компаний в сферах тепло-, водоснабжения и вывоза мусора — с 75% до 60%. Проект изменений опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, документ получили от источников, подтвердивших его подлинность.
Правительство готовит новые правила бронирования: нардеп раскрыл детали проекта
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Согласно проекту, для оборонных и энергетических предприятий максимальную долю забронированных работников предлагают уменьшить со 100% до 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения и вывоза мусора лимит может сократиться с 75% до 60%.
Изменится и расчет квоты на бронирование. Работников, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям, в частности студентов, лиц, ухаживающих за другими, и родителей троих детей, предлагают не учитывать в общем количестве работников. Железняк объясняет это на примере: если раньше на предприятии было 100 человек и 50 из них можно было забронировать, то по новым правилам расчет будут вести от 80 работников, а квота составит 40 человек.
«Брони станет меньше, и будет решать не ваше министерство», — пишет Железняк.
По его словам, проект предусматривает создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек. В его состав должны войти представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Центр будет предоставлять рекомендации по присвоению предприятиям статуса критически важных и определению лимитов бронирования более 50%. Он также сможет рекомендовать лишить предприятие такого статуса.
Железняк обращает внимание, что в проекте не прописаны сроки принятия решений, критерии работы центра и возможность оспорить его рекомендации.
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Отдельно правительство планирует пересмотреть критерии, по которым предприятия сочтут критически важными. По информации депутата, министерства и областные военные администрации должны обновить отраслевые критерии до 20 октября.
Что будет с работниками, которых уже забронировали сверх новых лимитов, в проекте не уточняется. Железняк также утверждает, что публичных консультаций по изменениям не планируется.
Комментарии - 11
Факт -железняк. очень быстро осмотрелся и занял место «депутата — миротворца» гончаренко! (пока по тематики новостей) надеюсь. что скоро эти два «дпутата» будут в очень близких камерах!!!
Броні силовиків і охоронців тільки збільшують. Одна компанія охоронний холдінг 7000 співробітників, а таких десятки, а скільки силовиків, одних тільки патрульних поліцейських 141 тис. І набирають, і набирають, Я так розумію, цифри засекречені, бо ніколи такого не бачив, щоб під відділками не вміщувались тачіли. З ким зібралась воювати ця влада, виходячи з цього — зі своїм народом чи зовнішнім агресором? Навіщо кожні 2 хвилини їде патруль в комендантську годину, коли порожньо на вулиці? Це абсурд.
это для жителей «зауралья» засекречены, а для граждан Украины существуют официальные источники на сайтах ВР и Каб Мина.