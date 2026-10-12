Правительство готовит новые правила бронирования: нардеп раскрыл детали проекта

Правительство намерено изменить правила бронирования работников от мобилизации. Для оборонных и энергетических предприятий долю забронированных могут сократить со 100% до 85%, а для компаний в сферах тепло-, водоснабжения и вывоза мусора — с 75% до 60%. Проект изменений опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, документ получили от источников, подтвердивших его подлинность.

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Согласно проекту, для оборонных и энергетических предприятий максимальную долю забронированных работников предлагают уменьшить со 100% до 85%. Для предприятий тепло- и водоснабжения и вывоза мусора лимит может сократиться с 75% до 60%.

Изменится и расчет квоты на бронирование. Работников, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям, в частности студентов, лиц, ухаживающих за другими, и родителей троих детей, предлагают не учитывать в общем количестве работников. Железняк объясняет это на примере: если раньше на предприятии было 100 человек и 50 из них можно было забронировать, то по новым правилам расчет будут вести от 80 работников, а квота составит 40 человек.

«Брони станет меньше, и будет решать не ваше министерство», — пишет Железняк.

По его словам, проект предусматривает создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек. В его состав должны войти представители СБУ, ГУР, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Центр будет предоставлять рекомендации по присвоению предприятиям статуса критически важных и определению лимитов бронирования более 50%. Он также сможет рекомендовать лишить предприятие такого статуса.

Железняк обращает внимание, что в проекте не прописаны сроки принятия решений, критерии работы центра и возможность оспорить его рекомендации.

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Отдельно правительство планирует пересмотреть критерии, по которым предприятия сочтут критически важными. По информации депутата, министерства и областные военные администрации должны обновить отраслевые критерии до 20 октября.

Что будет с работниками, которых уже забронировали сверх новых лимитов, в проекте не уточняется. Железняк также утверждает, что публичных консультаций по изменениям не планируется.