Бюджет недополучил 50 млрд грн: Марченко назвал главные причины

За январь-сентябрь 2026 общий фонд государственного бюджета недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

За январь-сентябрь 2026 общий фонд государственного бюджета недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов.

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По его словам, 32 млрд грн из этой суммы пришлись только на август-сентябрь.

Экономика почти не выросла

Он отметил, что по итогам девяти месяцев экономика Украины показала почти нулевой прирост реального ВВП.

По оценке Минфина, до конца года общая сумма недополученных налоговых платежей может возрасти примерно до 70 млрд грн.

Почему бюджет недополучает доходы

Среди основных причин в Минфине называют российские обстрелы бизнеса, уничтожение складов, блокировку морских маршрутов и ухудшение потребительских настроений.

Все это оказывает давление на деловую активность и, соответственно, на налоговые поступления в бюджет.

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Инфляция ускоряется

Дополнительным фактором остается рост издержек бизнеса и нарушение цепей снабжения.

В сентябре потребительские цены выросли на 2,1% в месяц, а годовая инфляция ускорилась до 10%.

Таким образом, бюджет одновременно сталкивается с более слабым экономическим ростом, недобором доходов и усилением инфляционного давления.

Как писал ранее «Минфин», потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г. выросли на 2,1% после повышения на 0,1% в августе и 0,3% в июле.