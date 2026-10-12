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12 октября 2026, 9:35 Читати українською

Цены в Украине снова пошли вверх: инфляция достигла 10% в годовом исчислении

Потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г. выросли на 2,1% после повышения на 0,1% в августе и 0,3% в июле. Об этом говорится в данных Госстата.

Потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г.
Потребительские цены в Украине в сентябре 2026 г. выросли на 2,1% после повышения на 0,1% в августе и 0,3% в июле.
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Как изменился показатель

В сентябре 2025 года был зафиксирован рост цен всего на 0,3%, поэтому в годовом исчислении инфляция по итогам сентября 2026 года увеличилась до 10,0% с 8,1% по итогам августа, 7,7% — по итогам июля и 7,2% по итогам июня.

В сентябре-2026 базовая инфляция также выросла до 2,0% по сравнению с 0,5% в августе и 0,3% в июле.

С учетом того, что в сентябре-2025 базовая инфляция составила 1,3%, в годовом исчислении она увеличилась до 8,8% с 8,1% по результатам августа.

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Как изменились цены на продукты

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего подорожали яйца — на 43,6%.

На 8,3−1,7% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерна, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты.

В то же время, на 5,7% и 2,3% подешевели фрукты и овощи соответственно.

Одежда и обувь подорожали на 8,5%, в том числе одежда — на 9,4%, обувь — на 7,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошел в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 5,6% и канализации — на 5,5%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 1,7%, прежде всего, из-за роста цен на лекарства на 2,6%.

Кроме того, в сентябре произошло подорожание горючего и смазочных масел на 5,2% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 2,5%.

Напоследок услуги образования подорожали на 17,4%, а именно: высшего — на 23,3%, среднего — на 14,3%.

Что разгоняет инфляцию в Украине

Одним из главных факторов удорожания финансовый аналитик Андрей Шевчишин называет разрушение инфраструктуры, складов, логистических центров и производственных мощностей в результате российских ударов. Это увеличивает затраты на хранение и перевозку товаров, нарушает поставки и создает предпосылки для дальнейшего повышения цен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 10:22
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Это тот «госстат» который на Бессарабке, рядом с Бессарабским рынком и «Гулливером»?
Понятно…
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