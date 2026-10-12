До 743 тыс. грн в месяц: какие зарплаты получают в госорганах Украины

Средняя зарплата в центральных органах власти с начала 2026 г. заметно выросла и опередила темпы роста средней зарплаты по стране. Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Как изменился размер зарплаты

По данным Минфина, в январе средний уровень оплаты труда в аппаратах центральных органов власти составил 53,3 тыс. грн. В июле средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти превысила 66 тыс. грн. Сам Минфин в своем июльском релизе приводит показатель 68,22 тыс. грн, в то же время в ряде публикаций фигурирует 66,22 тыс. грн.

Для сравнения, средняя зарплата штатного работника в Украине в июле составила около 32,2 тыс. грн.

В некоторых госорганах зарплаты превысили 90 тыс. грн

В июле средняя зарплата в Антимонопольном комитете составила около 93 тыс. грн. В учреждения с высокой средней оплатой труда также входили НКРЭКУ — 121,1 тыс. грн, Аппарат Верховной Рады — 116 тыс. грн, НАПК — 105,2 тыс. грн и Минцифры — 95,3 тыс. грн.

Минфин предостерегает, что месячные показатели могут существенно колебаться из-за единовременных выплат — пособий на оздоровление, компенсации за неиспользованные отпуска и другие предусмотренные законодательством начисления.

Судейское вознаграждение — до 743,55 тыс. грн

Самые высокие суммы зафиксированы в судебной системе. В июле среднее начисленное судейское вознаграждение в высших судебных органах достигало 743,55 тыс. грн, тогда как в местных общих судах — 120,3 тыс. грн.

Показатель 743,55 тыс. грн. более чем в 23 раза превышает среднюю зарплату штатного работника по Украине.

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