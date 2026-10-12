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12 октября 2026, 9:51 Читати українською

До 743 тыс. грн в месяц: какие зарплаты получают в госорганах Украины

Средняя зарплата в центральных органах власти с начала 2026 г. заметно выросла и опередила темпы роста средней зарплаты по стране. Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Средняя зарплата в центральных органах власти с начала 2026 г.
Середня зарплата у центральних органах влади з початку 2026 року помітно зросла і випередила темпи зростання середньої зарплати по країні.
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Как изменился размер зарплаты

По данным Минфина, в январе средний уровень оплаты труда в аппаратах центральных органов власти составил 53,3 тыс. грн. В июле средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти превысила 66 тыс. грн. Сам Минфин в своем июльском релизе приводит показатель 68,22 тыс. грн, в то же время в ряде публикаций фигурирует 66,22 тыс. грн.

Для сравнения, средняя зарплата штатного работника в Украине в июле составила около 32,2 тыс. грн.

В некоторых госорганах зарплаты превысили 90 тыс. грн

В июле средняя зарплата в Антимонопольном комитете составила около 93 тыс. грн. В учреждения с высокой средней оплатой труда также входили НКРЭКУ — 121,1 тыс. грн, Аппарат Верховной Рады — 116 тыс. грн, НАПК — 105,2 тыс. грн и Минцифры — 95,3 тыс. грн.

Минфин предостерегает, что месячные показатели могут существенно колебаться из-за единовременных выплат — пособий на оздоровление, компенсации за неиспользованные отпуска и другие предусмотренные законодательством начисления.

Судейское вознаграждение — до 743,55 тыс. грн

Самые высокие суммы зафиксированы в судебной системе. В июле среднее начисленное судейское вознаграждение в высших судебных органах достигало 743,55 тыс. грн, тогда как в местных общих судах — 120,3 тыс. грн.

Показатель 743,55 тыс. грн. более чем в 23 раза превышает среднюю зарплату штатного работника по Украине.

Читайте также: В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят

Что предусматривает бюджет-2027

В проекте государственного бюджета на 2027 г. предлагается повысить прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 3691 грн. Отдельный расчетный показатель для прокуроров, работников госорганов со специальными законами, налоговых и таможенных органов предлагается установить на уровне 2331 грн.

В то же время, законопроект предусматривает, что индекс потребительских цен для индексации доходов в 2027 году будет считаться заново с января, а сумма индексации, накопленная по состоянию на декабрь 2026 года, в январе не будет начисляться. Аналогичный механизм действует и в 2026 году.

Вопрос — в балансе расходов

Высокая оплата труда в государственном секторе сама по себе не означает необоснованных затрат: государство конкурирует за квалифицированных специалистов и должно обеспечивать надлежащий уровень вознаграждения.

В то же время, на фоне войны, дефицита бюджета и роста стоимости жизни дискуссия все больше касается баланса между финансированием государственного аппарата и защитой реальных доходов граждан от инфляции.

Именно поэтому изменения системы оплаты труда и индексации в бюджете-2027 требуют оценки не только с точки зрения отдельных зарплат, но и с точки зрения общей справедливости распределения ограниченных бюджетных ресурсов.

Средняя зарплата по Украине

Ранее «Минфин» писал, что средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 октября 2026, 10:24
#
И что?
А каким законом закреплена такая зарплата (вознаграждение) судей высшего аппарата?
И кто (под соусом реформы) этот профильный закон принимал?
И почему тогда все дружно молчали и хлопали в ладошки?
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