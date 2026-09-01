Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.
В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят
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Где зарплаты самые высокие
Самый высокий уровень оплаты труда в июле зафиксирован в Киеве — 49 463 грн.
Также среди регионов с высокими зарплатами:
- Луганская область — 35 367 грн;
- Киевская область — 33 268 грн.
Где зарплаты самые низкие
Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области — 23 354 грн.
Также среди регионов с самой низкой оплатой труда — Кировоградская область, где средняя зарплата составляла 23 532 грн.
В каких сферах платят больше всего и меньше
По видам экономической деятельности самая высокая средняя зарплата была в сфере информации и телекоммуникаций — 78 716 грн.
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в образовании — 20 237 грн.
Задолженность по зарплатам
По состоянию на 1 августа 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.
Что это значит
Разница между регионами и сферами оплаты труда остается существенной.
В Киеве средняя зарплата была на 17 220 грн, или примерно на 53%, выше среднего показателя по Украине.
В то же время в Черновицкой области средняя зарплата была на 8 889 грн, или почти на 28% ниже средней по стране.
По видам деятельности разрыв еще больше: в сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата была почти в 3,9 раза выше, чем в образовании.
Также зарплата в IT и телекоме была примерно в 2,4 раза выше средней по Украине, тогда как в образовании — на 37% ниже среднего показателя.
Комментарии - 6
На черзі руйнування міфів про ріст цін на нерухомість столиці і міфи про будєт только дорожать.
Більшість в Києві ще й досі живе в ілюзії, що війна десь далеко на сході
А Нафтогаз збирається премії в 36 окладів собі виписати. Які ще й не оподатковуються. Отакої!
Приблизно зарплата в ЗСУ. Зарплата тих, хто щодня ризикує своїм життям, і не на роботі 8 годин в день, а 24 год/добу на службі.