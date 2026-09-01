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1 сентября 2026, 9:04 Читати українською

В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят

Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.

Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн.

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Где зарплаты самые высокие

Самый высокий уровень оплаты труда в июле зафиксирован в Киеве — 49 463 грн.

Также среди регионов с высокими зарплатами:

  • Луганская область — 35 367 грн;
  • Киевская область — 33 268 грн.

Где зарплаты самые низкие

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области — 23 354 грн.

Также среди регионов с самой низкой оплатой труда — Кировоградская область, где средняя зарплата составляла 23 532 грн.

В каких сферах платят больше всего и меньше

По видам экономической деятельности самая высокая средняя зарплата была в сфере информации и телекоммуникаций — 78 716 грн.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в образовании — 20 237 грн.

Задолженность по зарплатам

По состоянию на 1 августа 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

Что это значит

Разница между регионами и сферами оплаты труда остается существенной.

В Киеве средняя зарплата была на 17 220 грн, или примерно на 53%, выше среднего показателя по Украине.

В то же время в Черновицкой области средняя зарплата была на 8 889 грн, или почти на 28% ниже средней по стране.

По видам деятельности разрыв еще больше: в сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата была почти в 3,9 раза выше, чем в образовании.

Также зарплата в IT и телекоме была примерно в 2,4 раза выше средней по Украине, тогда как в образовании — на 37% ниже среднего показателя.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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+15
vovan9870
vovan9870
1 сентября 2026, 10:20
#
Порівнювати треба до відповідного місяця минулого року, а не до місяця, в якому всі отримували відпускні і матеріальні допомоги. Крім того, потрібно аналізувати дані ПФУ, оскільки дані статистики не мають нічого спільного з реальністю.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
1 сентября 2026, 10:48
#
Сказки про нехватку персонала начали сдуваться? Если бы нехватало рабсилы зарплата бы росла. Может пора поговорить о тотальной безработице?
+
0
Abramon
Abramon
1 сентября 2026, 11:28
#
Плюсую. Повністю згоден.
На черзі руйнування міфів про ріст цін на нерухомість столиці і міфи про будєт только дорожать.
Більшість в Києві ще й досі живе в ілюзії, що війна десь далеко на сході
+
0
BigBend
BigBend
1 сентября 2026, 13:29
#
Тобі роботу знайти? Ти ж наче двірником весь час працював, невже звільнили?
+
0
Pasha1233
Pasha1233
1 сентября 2026, 12:31
#
«Виконувач обов’язків керівника ФДМУ в Одеській та Миколаївській областях Андрій Мельник отримав державну компенсацію за програмою „є-Оселя для ВПО“ під час придбання квартири в Коцюбинському. При цьому у його деклараціях фігурують значні активи, зокрема сертифікати на 5 тонн золота вартістю 79,8 мільйона євро та рідкісноземельні метали на 15,5 мільярда гривень.»

А Нафтогаз збирається премії в 36 окладів собі виписати. Які ще й не оподатковуються. Отакої!
+
0
BigBend
BigBend
1 сентября 2026, 13:28
#
Найнижчу середню зарплату зафіксовано в освіті — 20 237 грн

Приблизно зарплата в ЗСУ. Зарплата тих, хто щодня ризикує своїм життям, і не на роботі 8 годин в день, а 24 год/добу на службі.
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