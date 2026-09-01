В августе средняя зарплата в Украине снизилась: где и сколько платят

Средняя заработная плата в Украине в июле 2026 составила 32 243 грн. По сравнению с июнем 2026 г. показатель снизился на 1,6%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики.

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Где зарплаты самые высокие

Самый высокий уровень оплаты труда в июле зафиксирован в Киеве — 49 463 грн.

Также среди регионов с высокими зарплатами:

Луганская область — 35 367 грн;

— 35 367 грн; Киевская область — 33 268 грн.

Где зарплаты самые низкие

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черновицкой области — 23 354 грн.

Также среди регионов с самой низкой оплатой труда — Кировоградская область, где средняя зарплата составляла 23 532 грн.

В каких сферах платят больше всего и меньше

По видам экономической деятельности самая высокая средняя зарплата была в сфере информации и телекоммуникаций — 78 716 грн.

Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в образовании — 20 237 грн.

Задолженность по зарплатам

По состоянию на 1 августа 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

Что это значит

Разница между регионами и сферами оплаты труда остается существенной.

В Киеве средняя зарплата была на 17 220 грн, или примерно на 53%, выше среднего показателя по Украине.

В то же время в Черновицкой области средняя зарплата была на 8 889 грн, или почти на 28% ниже средней по стране.

По видам деятельности разрыв еще больше: в сфере информации и телекоммуникаций средняя зарплата была почти в 3,9 раза выше, чем в образовании.

Также зарплата в IT и телекоме была примерно в 2,4 раза выше средней по Украине, тогда как в образовании — на 37% ниже среднего показателя.