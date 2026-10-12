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12 октября 2026, 8:46 Читати українською

ЕС предоставит Украине еще около €3 млрд военной помощи на следующей неделе

На следующей неделе Украина получит от Европейского союза еще около 3 млрд евро военной поддержки. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

На следующей неделе Украина получит от Европейского союза еще около 3 млрд евро военной поддержки.
На следующей неделе Украина получит от Европейского союза еще около 3 млрд евро военной поддержки.
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Что анонсировал Зеленский

По словам президента, сегодня он провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

В центре внимания на этот раз были все возможные решения, которые помогут усилить Украину.

«Поблагодарил Урсулу за недавний транш в 1,24 миллиарда евро на оборону, который уже поступил в Украину. Благодарен за подтверждение, что еще около 3 миллиардов евро военной поддержки будут выделены уже на следующей неделе. Это средства, которые нас усилят», — написал Зеленский.

Читайте: Новый транш помощи: Украина получила от ЕС €1,2 млрд на оборону

Также глава государства подчеркнул, что рассказал главе ЕК о новых вражеских ударах. Так, 11 октября россия атаковала дроном электростанцию в Киеве, в результате чего во многих районах столицы произошли обесточивание.

«Позже были удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже ПОСЛЕ заявления Президента Соединенных Штатов об энергетическом прекращении огня. В таких условиях надежная поддержка от наших партнеров — это реальная защита жизни и гарантия, что россияне не смогут сломать Украину», — подчеркнул глава государства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
12 октября 2026, 9:27
#
Хроніки Траншельванії
+
0
BigBend
BigBend
12 октября 2026, 10:23
#
Йшов п’ятий рік, як від України всі втомились і перестали допомагати. А також інші русняві казки.
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