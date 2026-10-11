Расходы на адвоката: в каких случаях государство обязано вернуть деньги

Человек, оправданный по уголовному делу, может потребовать от государства компенсацию расходов на адвоката. Верховный суд объяснил , какие расходы подлежат возмещению и что необходимо доказать для получения компенсации.

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Право на компенсацию расходов на адвоката после оправдания по уголовному делу предусмотрено законом. Верховный суд подчеркнул, что такие расходы следует возмещать в полном объеме, а не пропорционально части удовлетворенных судом исковых требований.

Почему возник спор по поводу компенсации?

Истцом выступал государственный служащий, которого привлекли к уголовной ответственности, взяли под стражу и отстранили от должности. Впоследствии его оправдали ввиду недоказанности совершения уголовного правонарушения.

После вступления оправдательного приговора в законную силу мужчина обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба, потребовав компенсировать недополученную заработную плату и расходы на юридическую помощь адвокатов.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Апелляционный суд отменил это решение и постановил взыскать в пользу истца 109 286,27 грн недополученной зарплаты и 64 322,50 грн расходов на адвокатов. При этом сумму компенсации за юридическую помощь апелляционный суд определил пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, с чем Верховный Суд не согласился.

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Что нужно доказать для получения компенсации?

Право на возмещение расходов на юридическую помощь предусматривает Закон № 266/94-ВР «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда». Он распространяется, в частности, на случаи незаконного привлечения к уголовной ответственности, заключения под стражу, отстранения от работы или должности.

Верховный Суд подчеркнул, что такие расходы возмещаются по специальным правилам. Их нельзя приравнять к обычным расходам на адвоката в гражданском процессе, которые суд распределяет между сторонами пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Компенсация может относиться к юридической помощи как во время досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства уголовного дела. Для ее получения необходимо документально подтвердить сумму расходов и доказать их связь с конкретным уголовным производством.

Суд должен проверить договоры с адвокатами, документы об оплате, расчеты и другие доказательства. Также суд должен проверить, соответствует ли заявленная сумма компенсации фактическим расходам.

Почему расходы на адвокатов будут рассматриваться повторно

Верховный суд поддержал решение апелляционного суда о возмещении истцу недополученной заработной платы за период, в течение которого из-за уголовного производства он не мог работать в своей должности. Однако в вопросе о компенсации расходов на адвокатов суд обнаружил недостатки.

Апелляционный суд не проверил должным образом документы об оплате юридической помощи и не выяснил, касались ли заявленные расходы именно этого уголовного производства и была ли их сумма обоснованной.

Верховный суд отменил постановление апелляционного суда в части возмещения расходов на юридическую помощь и направил дело в этой части на новое рассмотрение. Теперь апелляционный суд должен повторно оценить доказательства и решить вопрос о компенсации.

Справочно

Постановление Верховного Суда от 1 сентября 2026 г. по делу № 522/1821/23 (производство № 61−13672св25).

Полный текст постановления — в Едином государственном реестре судебных решений .