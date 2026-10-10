В каких ситуациях ТЦК не вправе вручать повестку: объяснил полковник

Закон не запрещает вручать повестки в общественных местах, но военнослужащие ТЦК не вправе останавливать для этого транспорт. Такое право имеет полиция, если для остановки есть причина, — объяснил полковник Запорожского областного ТЦК и С П Андрей Гуренко, пишет Telegraf.

Имеет ли право ТЦК останавливать автомобили и автобусы для вручения повестки? Ответ полковника

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По словам военного, в отдельных ситуациях у представителей ТЦК нет полномочий вручать повестки. В частности, они не вправе останавливать личные автомобили и общественный транспорт, например автобусы или маршрутки.

Такое право, пояснил полковник, имеют органы Национальной полиции, если для остановки есть соответствующая причина.

«Остановить транспортные средства могут органы Нацполиции, если есть на это соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство», — сказал Андрей Гуренко.

В то же время закон не запрещает вручать повестки в общественных местах.

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