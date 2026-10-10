Уоррен Баффетт назвал 3 правила успеха в жизни: почему даже большие деньги не гарантируют самого главного

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 октября 2026, 10:20 Читати українською

Уоррен Баффетт назвал 3 правила успеха в жизни: почему даже большие деньги не гарантируют самого главного

Большое состояние не обязательно означает, что человек добился успеха в жизни. Американский инвестор Уоррен Баффетт отмечает важность решений, которые мы принимаем, и отношений, которые строим с другими. Fast Company собрал три принципа Баффетта, объясняющих, почему деньги — не единственный критерий успешной жизни.

Большое состояние не обязательно означает, что человек добился успеха в жизни.
Уоррен Баффетт объяснил, что на самом деле означает успех
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Не рискуйте важным ради неважного

Баффетт предостерегает от рисков, на которые люди идут из-за жадности или желания получить то, без чего на самом деле могут обойтись. Выступая перед выпускниками Университета Флориды, он говорил о том, что люди и компании иногда ставят на карту слишком много, хотя потенциальная выгода этого не оправдывает.

«Если вы рискуете чем-то важным для вас ради чего-то неважного, это просто бессмысленно. Мне безразлично, составляют ли ваши шансы на успех 99 к 1 или 1000 к 1», — сказал Баффетт.

По его мнению, даже очень высокие шансы на успех не меняют сущности такого решения: рисковать тем, что имеет настоящую ценность, ради второстепенной выгоды нецелесообразно.

Выбирайте честных людей

Второй принцип бизнесмена касается людей, с которыми следует строить отношения и сотрудничать. Во время выступления он предложил студентам представить, кого из сокурсников они избрали бы для долгосрочного партнерства, если бы должны были отдавать этому человеку 10% своих заработков на протяжении всей жизни.

Баффетт предполагал, что выбор пал бы на человека с лидерскими качествами, умеющего привлекать других к общему делу. В то же время важными он назвал щедрость, честность и готовность признавать вклад других в совместную работу.

«Это был бы человек щедрый, честный и воздающий должное другим за их идеи», — объяснил он.

В этом принципе речь идет не только о лидерских способностях, но и об отношении человека к окружающим и их достижениям.

Настоящий успех измеряется любовью

Третий принцип Баффетта касается того, как человек оценивает свою жизнь. В биографии The Snowball: Warren Buffett and Business of Life он объясняет, что одним из главных критериев успеха является то, сколько людей, любви которых вы хотите, на самом деле вас любят.

Он отмечает, что некоторые люди умирают богатыми, а их именами называют здания. Однако само состояние и признание не обязательно свидетельствуют о том, что человек получил любовь других. В материале Fast Company приведена его резкая формулировка: «Правда в том, что в мире их никто не любит».

Также Баффетт отмечает взаимность любви: «Чем больше любви вы отдаете, тем больше получаете».

Напомним

Уоррен Баффет решил зарабатывать на развитии искусственного интеллекта косвенно. Он избегал значительных инвестиций непосредственно в ИИ компании, считая этот сектор рискованным и сложным для прогнозирования. Berkshire Hathaway, которой Баффет руководил в течение десятилетий, может извлекать выгоду из распространения этой технологии благодаря инвестициям в энергетические и промышленные компании.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами