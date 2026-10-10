Уоррен Баффетт назвал 3 правила успеха в жизни: почему даже большие деньги не гарантируют самого главного

Большое состояние не обязательно означает, что человек добился успеха в жизни. Американский инвестор Уоррен Баффетт отмечает важность решений, которые мы принимаем, и отношений, которые строим с другими. Fast Company собрал три принципа Баффетта, объясняющих, почему деньги — не единственный критерий успешной жизни.

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Не рискуйте важным ради неважного

Баффетт предостерегает от рисков, на которые люди идут из-за жадности или желания получить то, без чего на самом деле могут обойтись. Выступая перед выпускниками Университета Флориды, он говорил о том, что люди и компании иногда ставят на карту слишком много, хотя потенциальная выгода этого не оправдывает.

«Если вы рискуете чем-то важным для вас ради чего-то неважного, это просто бессмысленно. Мне безразлично, составляют ли ваши шансы на успех 99 к 1 или 1000 к 1», — сказал Баффетт.

По его мнению, даже очень высокие шансы на успех не меняют сущности такого решения: рисковать тем, что имеет настоящую ценность, ради второстепенной выгоды нецелесообразно.

Выбирайте честных людей

Второй принцип бизнесмена касается людей, с которыми следует строить отношения и сотрудничать. Во время выступления он предложил студентам представить, кого из сокурсников они избрали бы для долгосрочного партнерства, если бы должны были отдавать этому человеку 10% своих заработков на протяжении всей жизни.

Баффетт предполагал, что выбор пал бы на человека с лидерскими качествами, умеющего привлекать других к общему делу. В то же время важными он назвал щедрость, честность и готовность признавать вклад других в совместную работу.

«Это был бы человек щедрый, честный и воздающий должное другим за их идеи», — объяснил он.

В этом принципе речь идет не только о лидерских способностях, но и об отношении человека к окружающим и их достижениям.

Настоящий успех измеряется любовью

Третий принцип Баффетта касается того, как человек оценивает свою жизнь. В биографии The Snowball: Warren Buffett and Business of Life он объясняет, что одним из главных критериев успеха является то, сколько людей, любви которых вы хотите, на самом деле вас любят.

Он отмечает, что некоторые люди умирают богатыми, а их именами называют здания. Однако само состояние и признание не обязательно свидетельствуют о том, что человек получил любовь других. В материале Fast Company приведена его резкая формулировка: «Правда в том, что в мире их никто не любит».

Также Баффетт отмечает взаимность любви: «Чем больше любви вы отдаете, тем больше получаете».

Напомним

Уоррен Баффет решил зарабатывать на развитии искусственного интеллекта косвенно. Он избегал значительных инвестиций непосредственно в ИИ компании, считая этот сектор рискованным и сложным для прогнозирования. Berkshire Hathaway, которой Баффет руководил в течение десятилетий, может извлекать выгоду из распространения этой технологии благодаря инвестициям в энергетические и промышленные компании.