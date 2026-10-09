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9 октября 2026, 19:00 Читати українською

Швейцария ужесточает требования к UBS: банку может понадобиться еще $16 млрд капитала

Швейцарский банк UBS оказался перед выбором: выполнить новые требования Швейцарии по отношению к капиталу или пересмотреть структуру международного бизнеса. По оценке банка, дополнительная потребность в капитале может составить $16 млрд. Среди возможных сценариев — перенос штаб-квартиры за границу, слияние с иностранным конкурентом или разделение бизнеса, пишет Financial Times.

Швейцарский банк UBS оказался перед выбором: выполнить новые требования Швейцарии по отношению к капиталу или пересмотреть структуру международного бизнеса.
Швейцария ужесточает правила для UBS — дополнительная потребность в капитале может составить 16 млрд долларов
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$16 млрд по новым правилам

В прошлом месяце верхняя палата парламента Швейцарии поддержала ужесточение требований к капиталу UBS. Согласно предложению, банк должен покрывать капиталом высочайшего качества CET1 90% стоимости иностранных подразделений на уровне материнской компании против примерно 60% в настоящее время. Окончательные предложения еще предстоит рассмотреть нижней палате парламента.

Реформа призвана предотвратить повторение кризиса 2023 года, когда UBS приобрел проблемный Credit Suisse в рамках организованного государством спасения.

Переезд, слияние или разделение: какие варианты имеет UBS

Среди возможных сценариев — перенос штаб-квартиры за границу, объединение с иностранным банком или разделение группы на швейцарский и международный бизнесы. Также обсуждается сокращение отдельных операций в США, где у UBS крупнейшее зарубежное подразделение.

Два крупных инвестора банка призвали рассмотреть вопрос переноса штаб-квартиры, если реформы будут приняты без изменений. Один из них, Artisan Partners, входящий в десятку крупнейших акционеров UBS, заявил, что Швейцария больше не является привлекательной юрисдикцией для банка.

Однако переезд может оказаться дорогостоящим: аналитики Morgan Stanley оценивают потенциальный налог на выход из Швейцарии в сумму до $10 млрд. Слияние с иностранным конкурентом также было бы сложным, а раздел бизнеса может ограничить ожидаемую выгоду из-за особенностей структуры международных операций UBS.

Почему UBS может остаться в Швейцарии

Несмотря на обсуждение альтернатив, базовым сценарием для части аналитиков остается выполнение новых требований без переноса штаб-квартиры. По оценкам аналитиков, фактический дефицит капитала может составить $6−8 млрд, если учесть излишек капитала, уже имеющийся у материнского банка.

Аналитик Morningstar Иоганн Шольц считает, что UBS сможет выполнить требования благодаря сохранению большей части прибыли без дополнительного выпуска акций.

В то же время новые правила могут повлиять на прибыльность и международную стратегию банка. Аналитик JPMorgan Chase Киан Абухоссейн прогнозирует понижение рентабельности материального собственного капитала UBS в 2028 году на 0,5 процентного пункта.

Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти заявлял, что банк, скорее всего, останется в Швейцарии и адаптируется к новым правилам, которые будут внедряться постепенно в течение нескольких лет. UBS также подтверждал намерение продолжать деятельность в качестве глобального банка со штаб-квартирой в Швейцарии.

Что известно о возможном объединении UBS

По меньшей мере, восемь крупных иностранных банков проявили интерес к слиянию или другому формату объединения со швейцарским UBS, сообщает Reuters со ссылкой на Blick. Потенциальных партнеров не называют, а UBS пока не комментировал эту информацию. В то же время, новые требования Швейцарии к капиталу могут потребовать от банка дополнительно около $18 млрд. Председатель совета директоров UBS Колм Келлегер ранее предупреждал, что при слишком жестких правилах банк может пересмотреть расположение своей штаб-квартиры. В то же время , министерка финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер назвала возможный переезд UBS маловероятным. По ее словам, такой шаг был бы дороже выполнения новых требований к капиталу, а также юридически сложным.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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