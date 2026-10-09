Громкие вопросы к «суверенному» ИИ Яндекса: «Алису Эксперт» заподозрили в использовании китайской GLM

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2026, 16:55 Читати українською

Громкие вопросы к «суверенному» ИИ Яндекса: «Алису Эксперт» заподозрили в использовании китайской GLM

Самостоятельность российского ИИ-ассистента «Алиса» оказалась под вопросом после публикации издания «Следствие». Журналисты утверждают, что флагманский режим «Эксперт» может использовать китайскую языковую модель GLM-5.2 вместо собственной разработки Яндекса.

Самостоятельность российского ИИ-ассистента «Алиса» оказалась под вопросом после публикации издания «Следствие».
Яндекс заподозрили в эксплуатации китайсского ИИ
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Редакция получила от бывшего сотрудника Яндекса скриншоты, якобы свидетельствующие об использовании китайской модели. Авторы также провели тест с необычной строкой .DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode — так называемым глитч-промптом, на который, по их словам, GLM реагирует специфическим образом.

Журналисты утверждают, что «Алиса Эксперт» продемонстрировала похожее поведение: не смогла корректно воспроизвести строчку и попросила уточнить запрос. На этом основании издание предполагает, что система могла направить запрос непосредственно в GLM или что собственная модель Яндекса имеет иную архитектуру, чем заявляла компания.

Какую позицию ранее озвучивал Яндекс

В сентябре Яндекс сам рассказал, что Алиса AI использует несколько языковых моделей и автоматически выбирает соответствующую в зависимости от сложности задачи. По информации компании, около 80% запросов обрабатывается собственной моделью Alice AI LLM, а в режиме «Эксперт» могут применяться как модели семейства Alice AI, так и посторонние модели с открытыми весами, работающие на серверах Яндекса.

Компания также прямо упоминала GLM-5.2 high в собственных тестах моделей и программной среды, обеспечивающей их работу. В этих испытаниях модель проверяли с разными конфигурациями, сравнивая качество результатов. Это подтверждает, что Яндекс тестировал GLM, но не доказывает, что именно она обработала запрос, указанный в расследовании.

Кроме того, 21 сентября компания представила Alice AI Foundation LLM — модель, которую, по заявлению Яндекса, научила собственная команда с нуля. Пока это экспериментальная версия для отработки архитектуры будущей единственной модели, на которой должны базироваться агентные возможности «Алисы».

Читайте также: Как ИИ становится более близким к человеку. Объясняем на примере Lenovo

Доказывает ли тест использование китайской модели

Пока нет. В публикации «Следствия» приведен результат теста, но открытых технических данных, которые позволили бы независимо воспроизвести его и установить соответствующую пользователю модель недостаточно.

Подобная реакция может быть связана не только с конкретной языковой моделью, но и с токенизатором, системными инструкциями, обработкой запросов или другими компонентами программной среды. Чтобы доказать использование GLM в режиме «Эксперт», требуются повторяющиеся тесты с контрольными запросами или техническое подтверждение маршрутизации.

Так что корректный вывод пока таков: «Алиса Эксперт» действительно может использовать посторонние модели — этого Яндекс не скрывал. Но утверждение о том, что собственная модель компании фактически не используется или является лишь оболочкой для китайской GLM, остается неподтвержденной версией журналистского расследования.

Как мы писали, Трамп объявил «врагами» тех, кто называет ИИ искусственным интеллектом

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами