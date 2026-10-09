Громкие вопросы к «суверенному» ИИ Яндекса: «Алису Эксперт» заподозрили в использовании китайской GLM

Самостоятельность российского ИИ-ассистента «Алиса» оказалась под вопросом после публикации издания «Следствие». Журналисты утверждают, что флагманский режим «Эксперт» может использовать китайскую языковую модель GLM-5.2 вместо собственной разработки Яндекса.

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Редакция получила от бывшего сотрудника Яндекса скриншоты, якобы свидетельствующие об использовании китайской модели. Авторы также провели тест с необычной строкой .DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode — так называемым глитч-промптом, на который, по их словам, GLM реагирует специфическим образом.

Журналисты утверждают, что «Алиса Эксперт» продемонстрировала похожее поведение: не смогла корректно воспроизвести строчку и попросила уточнить запрос. На этом основании издание предполагает, что система могла направить запрос непосредственно в GLM или что собственная модель Яндекса имеет иную архитектуру, чем заявляла компания.

Какую позицию ранее озвучивал Яндекс

В сентябре Яндекс сам рассказал, что Алиса AI использует несколько языковых моделей и автоматически выбирает соответствующую в зависимости от сложности задачи. По информации компании, около 80% запросов обрабатывается собственной моделью Alice AI LLM, а в режиме «Эксперт» могут применяться как модели семейства Alice AI, так и посторонние модели с открытыми весами, работающие на серверах Яндекса.

Компания также прямо упоминала GLM-5.2 high в собственных тестах моделей и программной среды, обеспечивающей их работу. В этих испытаниях модель проверяли с разными конфигурациями, сравнивая качество результатов. Это подтверждает, что Яндекс тестировал GLM, но не доказывает, что именно она обработала запрос, указанный в расследовании.

Кроме того, 21 сентября компания представила Alice AI Foundation LLM — модель, которую, по заявлению Яндекса, научила собственная команда с нуля. Пока это экспериментальная версия для отработки архитектуры будущей единственной модели, на которой должны базироваться агентные возможности «Алисы».

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Доказывает ли тест использование китайской модели

Пока нет. В публикации «Следствия» приведен результат теста, но открытых технических данных, которые позволили бы независимо воспроизвести его и установить соответствующую пользователю модель недостаточно.

Подобная реакция может быть связана не только с конкретной языковой моделью, но и с токенизатором, системными инструкциями, обработкой запросов или другими компонентами программной среды. Чтобы доказать использование GLM в режиме «Эксперт», требуются повторяющиеся тесты с контрольными запросами или техническое подтверждение маршрутизации.

Так что корректный вывод пока таков: «Алиса Эксперт» действительно может использовать посторонние модели — этого Яндекс не скрывал. Но утверждение о том, что собственная модель компании фактически не используется или является лишь оболочкой для китайской GLM, остается неподтвержденной версией журналистского расследования.

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