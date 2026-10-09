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9 октября 2026, 15:05 Читати українською

Скрыл документы — до шести месяцев за решеткой: что готовят для иностранцев в Нидерландах

В Нидерландах предлагают ввести уголовную ответственность для иностранцев, которым окончательно отказали в убежище и которые намеренно препятствуют депортации. Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев, сообщает Министерство юстиции и безопасности Нидерландов.

В Нидерландах предлагают ввести уголовную ответственность для иностранцев, которым окончательно отказали в убежище и которые намеренно препятствуют депортации.
Новый закон о миграции в Нидерландах
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Министр по делам убежища и миграции Барт ван ден Бринк представил законопроект «О криминализации препятствующих возвращению лиц» (Wet strafbaarstelling terugkeerfrustreerders). Он касается иностранцев, не сотрудничающих с властями во время процедуры выдворения.

За что могут наказать

Основанием для уголовного преследования могут стать утаивание или уничтожение документов, предоставление ложных сведений о личности или гражданстве, а также отказ подать в посольство своей страны запрос на получение временных проездных документов.

В то же время заключение предлагают применять только как крайнюю меру — после того, как будут исчерпаны все другие административные механизмы и попытки добровольного или принудительного выдворения.

Законопроект не предусматривает наказания за гуманитарную помощь. Волонтеры и церкви смогут и дальше предоставлять людям еду и убежище, не опасаясь уголовного преследования за такую деятельность.

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Почему инициативу критикуют

Критики и эксперты оппозиции называют законопроект «символической политикой». По их мнению, он будет касаться всего 100−300 случаев в год.

Скептики обращают внимание на серьезный дефицит свободных мест в учреждениях для размещения искателей убежища в Нидерландах. Они сомневаются, что предложенные изменения будут иметь значительный практический эффект.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
ololo trololo
ololo trololo
9 октября 2026, 15:39
#
Пфффф, та вони тільки раді будуть в нідерландську тюрягу попасти.
Хочете дієвого рішення для нелегалів — проплатіть їх депортацію в афиканську тюрягу, тамтешня влада за гроші ЄС буде непроти
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