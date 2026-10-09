Старую 1 копейку 1992 года оценивают в 14 тыс. грн: как отличить редкую монету

Обычная с виду украинская копейка может иметь значительную коллекционную стоимость — все зависит от разновидности штемпелей, которыми ее чеканили. По данным нумизматического ресурса « Монеты-Ягодки », отдельные разновидности 1 копейки 1992 года оцениваются в тысячи гривен, тогда как другие стоят всего несколько гривен.

На первый взгляд обычная украинская копейка может иметь значительную коллекционную ценность

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Сколько стоит 1 копейка 1992 года

Цена монеты зависит от сочетания штемпелей. Одна из самых дорогих разновидностей — 1.11АЭ — оценивается в 8−14 тыс. грн, а 1.35АА стоит 10−11 тыс. грн. Еще один редкий вариант, 1.2АА, может принести владельцу от 800 до 1500 грн.

В то же время самая распространенная разновидность 1.11АА практически не имеет коллекционной стоимости. Другие разновидности в основном стоят от 1 до 50 грн.

Приведенные цены основываются на реальных продажах на аукционе Violity за последние три года. Окончательная стоимость зависит от разновидности, состояния и количества желающих приобрести монету. По данным ресурса, отдельные редкие экземпляры продавали даже за 20−30 тыс. грн.

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Как распознать редкую копейку

Чтобы выяснить, может ли монета стоить тысячи гривен, нужно осмотреть обе ее стороны — аверс и реверс. Прежде всего следует обратить внимание на форму верхушки правого верхнего листа на аверсе. Она может быть округлой, прямой или ступенчатой с обеих сторон.

Второй важный признак — размер ягод на реверсе. Есть две разновидности: АА с маленькими ягодами и АЭ с большими. Сочетание этих признаков помогает определить разновидность монеты и сопоставить ее с таблицей стоимости.

Например, округлая верхушка листа и крупные ягоды соответствуют разновидности 1.11АЭ, которая оценивается в 8−14 тыс. грн. Если же лист имеет ступенчатую верхушку, а ягоды маленькие, это может быть разновидность 1.35АА стоимостью 10−11 тыс. грн.

Одновременно одного признака недостаточно для определения стоимости. Нужно проверить сочетание штемпелей, поскольку даже монеты одного года чеканки могут существенно отличаться по цене.

Окончательная оценка зависит от точной разновидности монеты, ее состояния и спроса на аукционе. Поэтому перед продажей следует внимательно проверить обе стороны монеты, а не ориентироваться только на год чеканки.