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9 октября 2026, 11:45 Читати українською

ФЛП могут получить 8 000 грн на ребенка ежемесячно: в Раде готовят изменения в «єЯсли»

В Верховной Раде ищут способ предоставить родителям-ФОПам право на государственную помощь по программе «єЯсли». В настоящее время предприниматели и люди, работающие независимо, фактически не могут воспользоваться этой выплатой из-за требования по работе на условиях полного рабочего времени.

В Верховной Раде ищут способ предоставить родителям-ФОПам право на государственную помощь по программе «єЯсли».
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Сколько платят по программе «єЯсли»

Помощь была введена с 1 января 2026 года для родителей, которые после достижения ребенком одного года возвращаются к работе на условиях полного рабочего времени.

Размер выплат составляет:

  • 8 000 грн в месяц — на каждого ребенка;

  • 12 000 грн в месяц — если семья воспитывает ребенка с инвалидностью.

Помощь назначают по достижении ребенком одного года и выплачивают до трехлетнего возраста. Средства должны помогать родителям совмещать работу по уходу за ребенком.

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Почему ФЛПы не могут получить выплаты

Действующие правила требуют подтвердить, что мать или другой законный представитель ребенка вернулся к работе на условиях полного рабочего времени. Для предпринимателей и людей, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, такой критерий не учитывает особенности их занятости.

Поэтому сейчас в парламенте обсуждают, как законодательно определить право этих категорий родителей на помощь.

Если изменения будут приняты, круг получателей «єЯсли» может расшириться. Однако пока нет окончательного решения, какие именно документы должны представлять ФЛП, как будут подтверждать занятость и когда новые правила могут заработать.

Как мы писали, Почти 100 тысяч родителей первоклашек воспользовались «пакетом школьника» в Приватбанке

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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