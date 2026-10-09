Украинский Miltech уже превратился в один из самых больших секторов экономики. Но может ли обычный инвестор заработать на оборонных компаниях?
Деньги в оборонку: вся правда об инвестициях в украинский Miltech (видео)
В новом выпуске разбираем масштаб украинского оборонного бизнеса: более 2000 компаний, около $35 млрд совокупной выручки и рекордные объемы государственных закупок.
Почему топ-30 производителей уносят около 80% рынка? Сколько зарабатывают Miltech компании и почему часть из них может иметь маржу 20−35%? Но главный вопрос — как инвестировать в оборонку и сколько это стоит?
Разбираем почему большим производителям инвестиции часто вообще не нужны, как оценивают небольшие Miltech-компании и почему средний чек для входа может составлять сотни тысяч евро. Также говорим о стартапах и корпоративных облигациях оборонных компаний.
Источник: Минфин
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