От прицепов до фур: Кабмин упростил получение водительских категорий — что нужно знать

Кабинет Министров отменил требование иметь, по меньшей мере, год водительского стажа для получения категорий BE, C1E и CE. Изменения должны помочь быстрее готовить водителей для работы в сфере перевозок и снизить дефицит кадров.

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Упрощенный порядок будет действовать во время военного положения и еще шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Какие автомобили можно будет водить

BE — легковой автомобиль с прицепом. Категория требуется, если автомобиль категории B буксирует прицеп, масса которого превышает 750 кг.

C1E — средний грузовик с прицепом. Это грузовые автомобили категории C1 с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 7,5 тонн и прицепом массой более 750 кг.

CE — большой грузовик с прицепом или полуприцепом. Категория дает право управлять транспортными средствами категории C в составе автопоезда. Она нужна, в частности, водителям фур.

Какой стаж требовали раньше

По общему порядку водитель должен иметь удостоверение соответствующей базовой категории и более года опыта управления в последнее время:

для BE — категорию B и опыт управления легковым автомобилем;

для C1E — категорию C1 и опыт управления средним грузовиком;

для CE — категорию C и опыт управления грузовым автомобилем.

В то же время, для CE еще в сентябре 2025 года ввели отдельное упрощение на период военного положения: годовой стаж для этой категории уже не требовался. Теперь правительство распространило объявленное упрощение также на BE и C1E.

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Что все равно придется сделать

Отмена требования к стажу не означает, что категорию можно просто добавить в удостоверение без обучения и экзамена.

Водителям и дальше нужно:

иметь удостоверение базовой категории B, C1 или C соответственно;

пройти переподготовку по установленной программе;

сдать практический экзамен в территориальном сервисном центре МВД.

Также соблюдаются требования к возрасту и другие предусмотренные законодательством условия допуска к управлению. Для категорий BE, C1E и CE минимальный возраст составляет 19 лет.

Итак, главное изменение — водителям больше не нужно ждать год после открытия базовой категории, чтобы начать переподготовку. Однако получить новую категорию можно будет только после обучения и успешной сдачи практического экзамена.

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