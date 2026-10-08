Германия продлила защиту украинцев до 2028 года: кого не касаются новые правила

Германия официально продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Решение вступает в силу 9 октября 2026 г. и базируется на решении Совета Е С о продлении защиты еще на один год. Об этом сообщает Migrant UA

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Для украинцев, уже находящихся в Германии со статусом по § 24 Закона о пребывании, это означает продолжение возможности легально жить и работать в стране. Немецкое правительство подтверждает, что гражданам Украины не нужно лично обращаться в ведомство по делам иностранцев для продления действующего разрешения.

Но есть важный нюанс с документами

Продление самого режима временной защиты до 2028 года не означает, что каждая пластиковая карта уже сегодня будет автоматически иметь новую дату.

Немецкие правила предусматривают поэтапное автоматическое продление: разрешения на временную защиту, действующие 1 февраля 2027 года, автоматически продлят до 4 марта 2028 года. То есть украинцам не нужно будет оформлять новый вид только через завершение срока действия документа, если они подпадают под эти правила.

Для вновь прибывших мужчин появилось ограничение

Отдельное изменение касается украинцев, впервые въехавших в ЕС после 5 августа 2026 года.

Для военнообязанных мужчин временная защита не будет предоставляться, если они не выполняют воинские обязанности в Украине. Такой заявитель должен подтвердить, что военная обязанность на него не распространяется или имеет законное освобождение от него, а значит — право уехать из Украины.

При этом это правило не распространяется на украинцев, которые уже находились в ЕС до 5 августа 2026 и пользовались временной защитой. Даже если после этого у них возникли новые военные обязанности, например из-за достижения соответствующего возраста, это само по себе не лишает их статуса.

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Что с новым въездом в Германию

Для определенных категорий украинцев, впервые прибывающих в Германию, действует отдельный порядок пребывания без вида на жительство на период до 90 дней с момента первого въезда. За это время можно подать заявление на вид на жительство, в частности по § 24.

В то же время безвизовые 90 дней — это не одно и то же, что временная защита. Для получения социальной помощи и полноценного оформления статуса необходима регистрация.

Итак, для большинства украинцев, уже имеющих § 24 в Германии, главная новость положительна: режим временной защиты продлен до марта 2028 года. Важнейшее новое ограничение касается мужчин, впервые прибывающих в ЕС после 5 августа 2026 года, которые не могут подтвердить выполнение или освобождение от воинского долга в Украине.



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