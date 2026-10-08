Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными: решение правительства

По представлению Минэнерго, правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

По представлению Минэнерго, правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года.

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Что это значит

Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

«Соответственно, украинцы и впредь будут оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч. Кроме того, сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВт·ч для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения. Это решение является важной составляющей поддержки населения в период войны», — подчеркивает Денис Шмыгаль.

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