По представлению Минэнерго, правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.
Тарифы на электроэнергию для населения останутся неизменными: решение правительства
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Что это значит
Это позволяет сберечь нынешние цены на электроэнергию для бытовых потребителей.
«Соответственно, украинцы и впредь будут оплачивать электроэнергию по неизменному тарифу — 4,32 грн за кВт·ч. Кроме того, сохраняется льготный тариф 2,64 грн/кВт·ч для домов с электроотоплением и для домов без газификации или централизованного теплоснабжения. Это решение является важной составляющей поддержки населения в период войны», — подчеркивает Денис Шмыгаль.
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Источник: Минфин
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