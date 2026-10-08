Почему снова выключают свет и графики не всегда работают: объяснение Минэнерго

В ряде регионов Украины снова применяют графики отключений электроэнергии. В Министерстве энергетики объясняют это, прежде всего, последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В ряде регионов Украины снова применяют графики отключений электроэнергии.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из-за повреждений сетей энергосистема не всегда имеет достаточную возможность передавать электроэнергию потребителям. Поэтому ограничения вводят как вынужденную меру во избежание перегрузки сетей и масштабных аварий.

Почему могут выключать свет

Среди основных причин ограничений Минэнерго называют российские обстрелы энергообъектов, аварии в сетях, плановые ремонты, а также стихийные явления — грозы, штормы или наводнения.

Для восстановления поврежденного оборудования требуется время и ремонтные работы, которые в редких случаях невозможно провести без временного отключения потребителей.

Какие бывают отключения

Отключения могут быть аварийными, стабилизационными или плановыми.

Аварийные применяют при серьезных повреждениях или системных авариях. Для этого используются графики аварийных отключений и графики ограничения мощности.

Стабилизационные или почасовые вводят во время пиковых нагрузок и для балансировки энергосистемы. В таком случае потребителей распределяют по очереди.

Плановые отключения производят для ремонтных работ, и о них операторы систем распределения должны предупреждать заранее.

Почему графики могут не совпадать с фактическими отключениями

В Минэнерго объясняют, что после отключения электроэнергию возвращают постепенно, поэтому возобновление питания может занять некоторое время.

Если при подключении нагрузки на систему превышает допустимый уровень, период без света может продолжиться.

Кроме того, если одновременно возникает авария, к почасовым отключениям могут прибавиться аварийные. В таком случае электроэнергия может не быть дольше, чем предусмотрено графиком.

Актуальные графики для конкретного адреса потребителям рекомендуют проверять на официальных ресурсах своего оператора системы распределения.

Предыстория

Как писал «Минфин», в ночь на 30 сентября российские кафиры нанесли массированный удар по Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, основной целью врага являлись энергетические объекты в Киеве и Киевской области.

При этом премьер Украины Сергей Корецкий обратил внимание, что это был первый массированный удар по энергетике Украины с прошлой зимой.