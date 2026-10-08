Фрахт супертанкера взлетел до $77 млн: нефть стало везти в 8 раз дороже

Стоимость морской перевозки нефти резко возросла из-за войны с Ираном и перебоев на ключевых маршрутах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Baltic Exchange.

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Нанять супертанкер типа VLCC для доставки американской нефти в Азию теперь стоит около $77 млн. Для сравнения, средняя стоимость такого рейса в 2025 году составила около $9,2 млн — почти в 8,4 раза меньше.

Для типичного груза в 2 млн баррелей это означает около $38,5 дополнительных расходов на доставку каждого барреля. То есть даже при цене нефти около $100 за баррель ее транспортировка между регионами стала существенно дороже.

Почему подорожали танкеры

Главная причина — резкое усложнение работы нефтяных маршрутов на фоне войны и нападений на суда в районе Ормузского пролива. Перевозчикам приходится использовать более длинные или более сложные схемы доставки, а часть танкеров избегает опасных районов.

Несмотря на то, что объемы экспорта нефти с Ближнего Востока частично восстановились, логистика остается значительно дороже. По данным Reuters, ставки перевозки нефти с Ближнего Востока в Азию на VLCC недавно превысили $1,2 млн в день против примерно $30 тыс в январе. Доля фрахта в конечной стоимости барреля выросла примерно с 3% до 27%.

Reuters также сообщает, что с начала октября в Ормузском проливе и Аденском заливе фиксируют по меньшей мере по одному нападению на судно в день. Это повышает риски для перевозчиков и сокращает доступный флот.

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Дорогая логистика влияет на весь рынок

Проблема уже выходит за пределы судоходства. Покупателям приходится платить больше за доставку, а продавцы в отдельных регионах могут быть вынуждены снижать цену самой нефти, чтобы компенсировать более дорогой фрахт.

Дополнительно выросли расходы на страхование и использование более сложных маршрутов. При этом часть компаний начала искать нефть в Атлантическом бассейне и доставлять ее в Азию, что еще больше повышает спрос на танкеры.

Таким образом, даже когда физические поставки нефти постепенно возобновляются, дорогостоящая логистика продолжает поддерживать высокие цены на энергоносители. Рынок танкерных перевозок остается одним из главных узких мест мировой цепи поставки.

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