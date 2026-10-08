Новые налоги на международные посылки могут не заработать в 2027 году: Южанина предупредила о проблемах с запуском

Новые правила налогообложения международных посылок, которые планируется внедрить в Украине, могут фактически заработать с задержкой на годы. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина.

Закон о налогах с посылок может не заработать

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По ее словам, власти рассчитывают получить дополнительные средства от налогообложения небольших международных отправлений, но создание необходимой ИТ-системы для таможни, почтовых операторов и маркетплейсов может оказаться сложнее, чем ожидается.

Законопроекты предусматривают, что новые правила заработают не раньше июля 2027, а окончательная дата будет зависеть от готовности соответствующей ИТ-инфраструктуры.

Почему запуск может затянуться

Ключевая проблема — техническая. Нужно, чтобы между таможней, почтовыми операторами и электронными площадками работал обмен данными об отправке, их стоимости и уплате НДС.

Именно поэтому законодатели привязали запуск новой модели к готовности ИТ-систем. В настоящее время Верховная Рада только 16 сентября 2026 приняла соответствующий пакет в первом чтении.

Южанина считает, что из-за сложности реализации новые правила могут не заработать даже в течение следующих двух лет. В то же время, она поддержала законопроект на этапе комитета, рассчитывая, что до фактического запуска его положения еще могут пересмотреть.

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Что хотят изменить



Как известно. речь идет о обложении товаров, которые украинцы заказывают на иностранных маркетплейсах. НДС предлагается начислять на импорт таких товаров из первого евро стоимости.

В то же время, некоммерческие посылки до €45 планируют оставить освобожденными от НДС. Новые правила должны отдельно определить льготы для товаров военного назначения.

По оценке Минфина после запуска новая модель может приносить государственному бюджету около 10 млрд грн в год. Южанина в своем комментарии называет оценку около 6 млрд грн и считает, что ради такого объема поступлений система может оказаться слишком сложной для государства и потребителей.



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