В Верховной Раде предлагают ввести отдельный статус «доброволец Сил безопасности и обороны Украины». Он не будет заменять статус участника боевых действий: претендовать на него смогут только люди, уже имеющие УБД и соответствующие одному из определенных критериев. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Новый статус для добровольцев: кто сможет получить и какие льготы предлагают
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Речь идет о законопроекте № 16129, зарегистрированном 6 октября 2026 года. В настоящее время документ находится на рассмотрении парламентского комитета.
Кто сможет получить статус
Проект предусматривает три основных категории.
Первая — люди, добровольно вступившие на военную службу без повестки во время АТО, ООС или военного положения.
Вторая — участники добровольческих формирований времен АТО, непосредственно участвовавших в операции или ее обеспечении.
Третья — гражданские, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года участвовали в защите своих городов и общин во взаимодействии с силовыми структурами или в составе добровольческих формирований.
То есть, самого факта добровольного участия в войне будет недостаточно: сначала нужно иметь статус УБД, а затем подтвердить соответствие одному из критериев.
Какие льготы хотят добавить
Для нового статуса предлагается отдельный пакет гарантий.
В частности, добровольцам хотят предоставить дополнительную неделю оплачиваемого отпуска в удобное для них время. В законопроекте этот отпуск предусмотрен отдельно от 14 дней дополнительного отпуска, который уже установлен для УБД.
Также предлагается бесплатный доступ к государственным и коммунальным бассейнам, спортзалам и спортивным комплексам, а также к определенным законом культурным заведениям, библиотечным и архивным фондам.
Еще одна предложенная гарантия касается государственной службы: если несколько кандидатов будут иметь одинаковые результаты конкурса, преимущество при прочих равных условиях сможет получить кандидат со статусом добровольца.
Главная проблема — как доказать право на статус
Самым сложным на практике может стать подтверждение того, что человек действительно вступил в армию без повестки.
Для воевавших в составе добровольческих формирований в 2014 или 2022 году доказательствами могут быть документы об участии в соответствующем формировании и оборонных мероприятиях. В случае военных, самостоятельно пришедших в ТЦК или воинскую часть, может возникнуть вопрос, сохранились ли документы, способные подтвердить отсутствие повестки или другого официального вызова. А в некоторых случаях ТЦК предоставляли повестки даже добровольцам.
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Именно поэтому многое будет зависеть от предстоящей процедуры подтверждения. Если закон будет принят, порядок предоставления статуса должен разработать Кабинет Министров.
Следовательно, законопроект предлагает не просто новый знак отличия, а отдельный статус с дополнительными льготами. В то же время, его получение может оказаться непростым по требованию иметь УБД и доказать именно добровольный характер участия в обороне Украины.
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Комментарии - 2
Пропоную додати ще 2 дні додаткової відпустки тим хто прийшов з власною формою, РПС, взуттям та плитоноскою і статус «турбодобровольця» :)