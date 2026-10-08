Почему золото дорожает не во время каждого кризиса: BIS назвал ключевой фактор

Обострение геополитических конфликтов не гарантирует роста цен на золото. Реакция драгоценного металла на войны и международные потрясения во многом зависит от доступности денег на финансовых рынках. Об этом говорится в исследовании Рафаэля Герри и Габриэля Зельпо , опубликованном в октябре 2026 года в серии BIS Working Papers.

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Больше всего золото дорожает тогда, когда геополитические риски растут, а инвесторы имеют достаточно ликвидности для его покупки. К такому выводу пришли экономисты Банка международных расчетов (BIS).

Когда золото больше всего выигрывает от геополитических рисков

Авторы проанализировали ежемесячные данные с января 1990 года по март 2026 года, чтобы выяснить, как цены на золото реагируют на геополитические потрясения в зависимости от состояния финансовых рынков.

Исследователи разделили геополитические риски на две категории: угрозы, в частности, опасения начала войны, и фактические события — начало или эскалацию конфликтов.

Выяснилось, что самое сильное золото реагирует на такие потрясения в мягких финансовых условиях, когда инвесторы имеют доступ к финансированию и не сталкиваются с острым дефицитом ликвидности.

По расчетам авторов, когда усугубление геополитических рисков совпадает с мягкими финансовыми условиями, шок геополитических угроз повышает доходность золота примерно на 1,3% в месяц его возникновения. При фактических геополитических потрясениях накопленный эффект достигает 1,2% через три месяца.

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Обе оценки относятся к статистически определенному шоку размером в одно стандартное отклонение. То есть, эти цифры не означают, что каждая новая война или обострение конфликта автоматически прибавляет золоту 1,2−1,3% стоимости.

Почему золото может не дорожать даже во время войны

Золото обычно считается защитным активом, к которому инвесторы обращаются в периоды завышенной неопределенности. Однако во время финансовых кризисов спрос на него может сдерживать дефицит ликвидности.

Если инвесторам срочно нужны деньги для погашения долгов, возмещения убытков или внесения дополнительного обеспечения по открытым позициям, они вынуждены продавать активы. И золото не исключение.

В жестких финансовых условиях положительная реакция цен на золото на геополитические потрясения, как установили исследователи, в большинстве своем теряет статистическую значимость.

Таким образом, даже резкий рост геополитической напряженности не обязательно сопровождается удорожанием драгоценного металла. Важно не только то, насколько высок спрос на защитные активы, но и имеют ли инвесторы средства для их приобретения.

Что влияет на золото сильнее: ликвидность или процентные ставки

Авторы исследования также проверили, чем объясняется зависимость цен на золото от финансовых условий.

Один из возможных механизмов — доступность кредитования и ликвидности. Когда привлекать финансирование проще, у инвесторов больше возможностей перераспределять капитал в пользу золота в ответ на геополитические риски.

Другой механизм связан с процентными ставками. Поскольку золото не приносит процентный доход, снижение ставок по депозитам и облигациям уменьшает альтернативную стоимость владения им.

Однако результаты исследования свидетельствуют, что именно доступность финансирования имеет более убедительное статистическое подтверждение. Воздействие альтернативной стоимости владения золотом оказалось менее однозначным.

Как на цены золота влияют центральные банки

Отдельно экономисты BIS исследовали роль центральных банков, которые в последние годы остаются важными покупателями золота.

Оказалось, что их реакция зависит от характера геополитического потрясения.

После усиления геополитических угроз центральные банки могут наращивать чистые закупки золота. По оценкам авторов, положительная реакция проявляется спустя примерно пять месяцев после такого шока.

После фактических геополитических потрясений исследователи зафиксировали сокращение чистых закупок, которое проявляется примерно через пять-шесть месяцев.

Следовательно, спрос центральных банков оказывает влияние на рынок золота, но сам по себе не объясняет его ценовой реакции на геополитические события.

Что это значит для инвесторов

Результаты исследования свидетельствуют, что геополитические риски не следует рассматривать как самостоятельный индикатор грядущего роста цен на золото.

Для оценки перспектив драгметалла важно учитывать также ситуацию с ликвидностью, доступность кредитования и общие финансовые условия.

При достаточной ликвидности усиление геополитической напряженности может стимулировать спрос на золото и поддерживать его котировки. При дефиците финансирования даже высокий уровень рисков не гарантирует роста цен.

Исследование объясняет, почему золото по-разному реагирует на геополитические кризисы, однако не дает оснований прогнозировать его будущую доходность только на основе новостей о международных конфликтах.