В Германии появился тариф на свет специально для геймеров

В Германии муниципальная энергетическая компания предложила отдельный тариф на электроэнергию для геймеров. Предложение под названием meinGAMING ориентировано на пользователей мощных ПК, нескольких игровых систем и стримеров. Об этом пишет ComputerBase.

В Германии муниципальная энергетическая компания предложила отдельный тариф на электроэнергию для геймеров.

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Три варианта тарифа

Тариф предполагает три профиля потребления.

Casual Gamer рассчитан на тех, кто играет не менее 10 часов в неделю. Ориентировочное годовое потребление такого профиля составляет 2500 кВт·ч.

Pro Gamer предназначен для более активных игроков с мощными компьютерами, несколькими системами, а также для стримеров. Для них ориентир составляет 3500 кВтч в год.

Самый большой пакет — Gaming Households — рассчитан на семьи или совместные домохозяйства, где играют два или более человек. Для них предусмотрено около 5000 кВтч годового потребления.

Кому тариф может быть выгоден

Особенность предложения — относительно высокая фиксированная плата, но более низкая цена за каждый кВтч.

Поэтому выгодность такого тарифа зависит, прежде всего, от общего годового потребления электроэнергии домохозяйством, а не только от времени, проведенного за играми.

Гарантия цены может действовать до 24 месяцев.

Сколько электроэнергии может потреблять мощный ПК

По приведенному примеру компьютер с видеокартой RTX 5090 и процессором Core Ultra 9 285K при условии около 30 часов игры в неделю может потреблять примерно 1100 кВтч в год.

Если учесть еще и монитор, годовое потребление может превысить 1200 кВтч.

Именно поэтому энергокомпания рассматривает активных геймеров как отдельную группу потребителей с повышенным спросом на электроэнергию.