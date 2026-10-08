Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозили в сентябре: топ-10 моделей

В сентябре украинский автопарк пополнили 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8% меньше, чем в сентябре 2025 г. Об этом сообщает «Укравтопром».

В сентябре украинский автопарк пополнили 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8% меньше, чем в сентябре 2025 г.

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Бензиновые авто доминируют

Наибольшую долю среди ввозимых подержанных автомобилей занимали бензиновые модели — 52% по сравнению с 45% годом ранее.

Дальше идут:

электромобили — 18% против 29% в прошлом году;

дизельные автомобили — 16% против 18%;

гибриды — 11% против 5%;

авто с ГБО — 3%, без изменений.

Средний возраст автомобилей, в сентябре получивших украинские номера, составлял 8,7 года.

Топ-10 самых популярных моделей

Лидером среди импортированного секонд-хенда стал Volkswagen Golf — 954 авто.

В десятку самых популярных также вошли:

Volkswagen Golf — 954; Volkswagen Tiguan — 807; Audi Q5 — 658; Skoda Octavia — 655; Nissan Rogue — 626; Renault Megane — 559; Tesla Model Y — 512; Nissan Leaf — 484; Tesla Model 3 — 468; Volkswagen Passat — 409.

Электрокары потеряли долю

Самое заметное изменение в структуре импорта — падение доли электромобилей с 29% до 18%.

В то же время доля гибридов более чем вдвое возросла — с 5% до 11%, а бензиновые автомобили еще больше укрепили лидерство.

Таким образом, в сентябре спрос сместился в сторону традиционных бензиновых моделей и гибридов, в то время как электромобили потеряли часть позиций.