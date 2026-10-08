В сентябре украинский автопарк пополнили 21,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 8% меньше, чем в сентябре 2025 г. Об этом сообщает «Укравтопром».
Какие подержанные автомобили украинцы чаще всего ввозили в сентябре: топ-10 моделей
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Бензиновые авто доминируют
Наибольшую долю среди ввозимых подержанных автомобилей занимали бензиновые модели — 52% по сравнению с 45% годом ранее.
Дальше идут:
- электромобили — 18% против 29% в прошлом году;
- дизельные автомобили — 16% против 18%;
- гибриды — 11% против 5%;
- авто с ГБО — 3%, без изменений.
Средний возраст автомобилей, в сентябре получивших украинские номера, составлял 8,7 года.
Топ-10 самых популярных моделей
Лидером среди импортированного секонд-хенда стал Volkswagen Golf — 954 авто.
В десятку самых популярных также вошли:
- Volkswagen Golf — 954;
- Volkswagen Tiguan — 807;
- Audi Q5 — 658;
- Skoda Octavia — 655;
- Nissan Rogue — 626;
- Renault Megane — 559;
- Tesla Model Y — 512;
- Nissan Leaf — 484;
- Tesla Model 3 — 468;
- Volkswagen Passat — 409.
Электрокары потеряли долю
Самое заметное изменение в структуре импорта — падение доли электромобилей с 29% до 18%.
В то же время доля гибридов более чем вдвое возросла — с 5% до 11%, а бензиновые автомобили еще больше укрепили лидерство.
Таким образом, в сентябре спрос сместился в сторону традиционных бензиновых моделей и гибридов, в то время как электромобили потеряли часть позиций.
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