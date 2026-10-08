Литва продлила временную защиту для украинцев до 2028 года

Литва продлила временную защиту для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. Об этом сообщили на сайте литовского правительства.

Литва продлила временную защиту для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года.

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По имеющимся данным, действующие разрешения на временное проживание в Литве имеют более 52 000 украинцев.

С начала полномасштабного вторжения россии в Литве зарегистрировали около 109 000 человек, которые выехали из Украины из-за войны.

Процедура замены не меняется, дополнительных требований нет, оформление нового документа бесплатное.

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Решение было принято, чтобы привести законодательство Литвы в соответствие с решением Совета Е С о продлении временной защиты еще на год.

С 5 октября Департамент миграции Литвы приступил к замене цифровых разрешений на временное проживание, которые имеют украинские беженцы. Новые документы будут действовать до 4 марта 2028 года.