Тим Кук продал акции Apple почти на $64 млн: сколько акций у него осталось

Тим Кук примерно через месяц после того, как покинул пост генерального директора Apple и стал исполнительным председателем совета директоров компании, продал обычные акции Apple примерно на $63,8 млн. Об этом свидетельствует его отчет, представленный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Тим Кук примерно через месяц после того, как покинул пост генерального директора Apple и стал исполнительным председателем совета директоров компании, продал обычные акции Apple примерно на $63,8 млн.

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько акций продал Кук

Сделки прошли 2 октября и были проведены четырьмя пакетами.

В общей сложности Кук продал около 191,7 тыс. акций Apple по средней цене от $331,44 до $333,94 за акцию.

Это примерно соответствовало рыночной цене бумаг Apple в тот день. При этом верхний предел цены продажи был примерно на 3% ниже исторического максимума акций компании — около $345.

Продажа была запланирована заранее

Сделки провели в рамках плана Rule 10b5−1.

Этот механизм позволяет инсайдерам публичных компаний заранее определить график покупки или продажи акций, чтобы снизить риск претензий по торговле на основе непубличной информации.

По данным Investing.com, план продаж Кук утвердил еще в конце мая.

Еще акций почти на $8,8 млн он передал в дар

В тот же день Кук передал в дар 26 325 акций Apple.

По цене 2 октября стоимость этого пакета составила около $8,78 млн. Получатель в документах не указан.

Ранее Кук не раз передавал акции Apple на благотворительные цели.

Сколько акций осталось

После этих операций у Кука осталось 3237843 акции Apple.

По цене последнего закрытия стоимость его пакета превышает $1 млрд.

Новый CEO Apple также продал акции

В тот же день новый генеральный директор Apple Джон Тернус продал более 25,4 тыс. акций примерно на $8,5 млн.

Это соглашение также было проведено в рамках плана Rule 10b5−1, утвержденного в конце мая.

Кук возглавлял Apple с августа 2011 года по 1 сентября 2026-го, после чего передал должность гендиректора Тернусу и сохранил руководство советом директоров.