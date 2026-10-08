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8 октября 2026, 8:39 Читати українською

Украина — номер один в Европе по количеству кибератак: кто чаще всего атакует

Украина в первой половине 2026 заняла третье место в мире и первое в Европе по количеству зафиксированных кибератак. По данным Microsoft Digital Defense Report 2026, на украинские организации и пользователей пришлось 4,8% всех зафиксированных атак в мире. Больше атак подверглись только США и Израиль.

Украина в первой половине 2026 заняла третье место в мире и первое в Европе по количеству зафиксированных кибератак.
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Для сравнения, в прошлом году Украина была пятой в мире и третья среди европейских стран.

Кто атакует чаще всего

Украина остается одной из главных целей российских государственных хакерских группировок. По данным Microsoft, на украинские цели пришлось 14% отмеченной активности таких групп.

Государственный сектор — главная цель

В глобальном масштабе больше всего кибератак приходится на государственный сектор.

Его доля выросла с 17% в 2025 году до 27% в 2026 году. В Microsoft это объясняют большими объемами данных, которые хранят государственные учреждения, а также их ролью в работе критически важных сервисов и инфраструктуры.

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Фишинговых атак стало гораздо больше

Заметно возросла и роль фишинга. Его доля среди зафиксированных вторжений увеличилась с 7 до 23%.

При этом более чем в половине случаев, когда злоумышленники получали доступ с помощью подлинных аккаунтов, они пытались похитить дополнительные данные для входа в системы.

Количество уязвимостей может установить рекорд

Microsoft также обращает внимание на то, что промежуток между обнаружением новой уязвимости и ее использованием хакерами сокращается.

По прогнозу компании, в 2026 году количество публично известных уязвимостей CVE может достичь 72 тысяч, что станет рекордным показателем.

Отдельным риском становится использование искусственного интеллекта: злоумышленники применяют ИИ для ускорения атак, тогда как компаниям приходится одновременно защищать собственные ИИ-системы и контролировать доступ таких инструментов к корпоративным данным.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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