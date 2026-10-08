Национальный банк Украины в сентябре 2026 года применил меры влияния к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма наложенных штрафов составила около 32,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ выписал штрафы почти на 32,8 млн грн: кого наказали в сентябре
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кто получил самый большой штраф
АО «Банк Траст-Капитал» оштрафовали на 20,5 млн грн.
НБУ установил нарушения, связанные с ненадлежащим применением риск-ориентированного подхода, проверкой клиентов, усиленными мерами в отношении клиентов с высоким риском и предоставлением информации регулятору.
Кроме того, банк получил письменную оговорку из-за недостатков во внутренних документах по вопросам финмониторинга и управления рисками.
«Профитгид» оштрафовали на 10,47 млн грн
Второй по размеру штраф — 10,47 млн грн — НБУ наложил на ООО «Профитгид».
Регулятор отметил ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, проблемы с управлением рисками, проверкой клиентов и внутренними процедурами. Компания также получила письменную оговорку за внесение в анкеты клиентов неподтвержденных данных и нарушение порядка формирования статистической отчетности.
Какие еще компании получили штрафы
ООО «
ООО «ФК Синергия» получило штраф 595 тыс. грн, в частности, за ненадлежащую проверку клиентов и оценку рисков.
ООО «
Кому вынесли письменные оговорки
ЧАО «Укрфинжитло» получило письменную оговорку за ненадлежащее представление информации НБУ и недостатки во внутренних документах по финмониторингу.
Также письменные оговорки получили ФК «МИА ГРУПП», ФК «ПАРТНЕР» и «РЕНДЛ КОНСАЛТИНГ» — за несвоевременное представление отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Комментарии