НБУ выписал штрафы почти на 32,8 млн грн: кого наказали в сентябре

Национальный банк Украины в сентябре 2026 года применил меры влияния к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования. Общая сумма наложенных штрафов составила около 32,8 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кто получил самый большой штраф

АО «Банк Траст-Капитал» оштрафовали на 20,5 млн грн.

НБУ установил нарушения, связанные с ненадлежащим применением риск-ориентированного подхода, проверкой клиентов, усиленными мерами в отношении клиентов с высоким риском и предоставлением информации регулятору.

Кроме того, банк получил письменную оговорку из-за недостатков во внутренних документах по вопросам финмониторинга и управления рисками.

«Профитгид» оштрафовали на 10,47 млн грн

Второй по размеру штраф — 10,47 млн грн — НБУ наложил на ООО «Профитгид».

Регулятор отметил ненадлежащую организацию первичного финансового мониторинга, проблемы с управлением рисками, проверкой клиентов и внутренними процедурами. Компания также получила письменную оговорку за внесение в анкеты клиентов неподтвержденных данных и нарушение порядка формирования статистической отчетности.

Какие еще компании получили штрафы

ООО « Ф К Альянс Капитал Групп» оштрафовали на 935 тыс. грн за нарушение требований финмониторинга и еще на 17 тыс. грн за ошибки в отчетности по валютным операциям.

ООО «ФК Синергия» получило штраф 595 тыс. грн, в частности, за ненадлежащую проверку клиентов и оценку рисков.

ООО « Ф К Голдана Плюс» оштрафовали на 255 тыс. грн за ряд нарушений требований в сфере финмониторинга, в частности, относительно внутренних документов, риск-ориентированного подхода и хранения документов.

Кому вынесли письменные оговорки

ЧАО «Укрфинжитло» получило письменную оговорку за ненадлежащее представление информации НБУ и недостатки во внутренних документах по финмониторингу.

Также письменные оговорки получили ФК «МИА ГРУПП», ФК «ПАРТНЕР» и «РЕНДЛ КОНСАЛТИНГ» — за несвоевременное представление отчетности по вопросам финансового мониторинга.