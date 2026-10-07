Киевский картонно-бумажный комбинат остановил работу после атаки РФ — заявление компании

Киевский картонно-бумажный комбинат 7 октября подвергся ракетной атаке, в результате которой были повреждены производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации. Работа предприятия остановлена, сообщила пресс-служба Киевского УПК.

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Это уже третья ракетная атака на комбинат за последние полгода. Из-за взрывов на территории предприятия вспыхнули пожары, которые спасатели до сих пор пытаются потушить.

Серьезные повреждения получили производственные и складские помещения, оборудование и инженерные коммуникации.

«В настоящее время работа производства остановлена. Несмотря на серьезный материальный ущерб, для нас главное, что никто из наших работников, действовавших в соответствии с инструкциями безопасности, не пострадал», — говорится в сообщении.

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Киевский картонно-бумажный комбинат производит картон, гофрокартон и продукцию санитарно-гигиенического назначения. В частности, предприятие выпускает туалетную бумагу под брендами «Обухов 65», «Обуховская», «Чудо», «Чудо Premio» и «Чудо Бизнес», а также бумажные полотенца, салфетки и бумагу-основу.