Доходность 10-летних облигаций США достигла максимума с 2002 года

Американские акции пошли вниз после недавних рекордов, а доходность 10-летних гособлигаций США достигла 5,34% — максимума с 2002 года. Об этом пишет Yahoo! Finance.

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Доходность 10-летних казначейских облигаций США, служащих ориентиром для ипотечных и других кредитных ставок, поднялась до 5,34%. В последний раз такой уровень был в 2002 году.

Доходность 2-летних Treasuries также возросла — до 4,82%. На этом фоне американские акции пошли вниз после недавних исторических максимумов. При этом в последние недели рост фондового рынка стал менее широким.

Технологический сектор тоже оказался под давлением. Акции Nvidia и AMD, накануне достигавшие исторических максимумов, начали снижаться.

В то же время фьючерсы на нефть Brent снова поднялись выше $100 за баррель.

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Акции SpaceX потеряли более 1%. По данным Bloomberg, компания Илона Маска пытается привлечь $40 млрд долга, чтобы профинансировать покупку чипов Nvidia.

Снизился и биткоин — более чем на 3%, до уровня около $83 000 за монету. Среди акций, которыми утром больше всего интересовались читатели Yahoo Finance, также были Marvell, Webull и Constellation Brands.