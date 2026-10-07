От $4 до $10 млрд: в Минэкономики посчитали, сколько бизнес может потерять от ударов РФ в этом году

Россия методически сказывается на предприятиях, которые дают экономике стабильность и налоги. По оценке Минэкономики, в этом году прямые разрушения и убытки корпоративного бизнеса могут составить $4−10 млрд.

Удары РФ по бизнесу могут обойтись в сумму до 10 млрд долларов в год

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Речь идет именно о фиксированных активах предприятий — зданиях, конструкциях и оборудовании. Оценку в министерстве получили по нескольким моделям после консультаций с бизнесом, аналитическими центрами и экспертами. Об этом заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Перелыгин рассказал в подкасте «Что с экономикой?» Центра экономической стратегии.

По его словам, оценка не включает крупные государственные инфраструктурные объекты. Речь идет о предприятиях, от которых зависит повседневная жизнь людей, в частности, производителях продуктов питания и лекарств, логистических и энергетических компаниях.

Для сравнения Перелыгин напомнил, что общая потребность Украины в восстановлении, по оценке RDNA3, составляет $486 млрд.

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Новой универсальной программы еще нет

Минэкономики разрабатывает механизм страхования военных рисков для предприятий. В проекте бюджета на 2027 год, по словам Перелыгина, на новые компенсации предусмотрели почти 60 млрд грн.

Окончательной модели и ее параметров пока нет. За основу планируют взять механизм уже действующего постановления № 1541. Его оператор — Экспортно-кредитное агентство. Действующая программа предусматривает компенсацию до 30 млн грн и до 3 млн грн страховых премий. По словам Перелыгина, по первой компоненте уже подали более 700 заявок.

Новую программу хотят распространить на всю Украину и постепенно заменить ею № 1541. По оценке Перелыгина, переход может занять около года-полутора. Если новый механизм не заработает, действующая программа будет действовать для прифронтовых регионов, Киева и Киевской области.

Как может работать новое страхование

Окончательной модели еще нет. Согласно рабочему варианту, который описал Перелыгин, предприятие будет подавать заявку в ЭКА и платить страховую премию. В настоящее время рассматривается ставка около 2% годовых от суммы страхования.

Рабочий лимит покрытия — до $10 млн на предприятие. При ставке 2% максимальная годовая премия составляла бы $200 тыс.

Впрочем, эти параметры не утверждены: лимит может измениться, а ставка, по словам Перелыгина, может составить и 3%.

Государство должно покрывать первый уровень ущерба, после чего к следующим уровням смогут присоединяться частные страховщики и перестраховщики.

По словам Перелыгина, частный рынок неохотно берет на себя военные риски, а около 90% принятых рисков страховщики передают на перестрахование за границу. Для предприятий на левом берегу Днепра такие предложения особенно сложно найти, а их стоимость может составить 8−12%.

Государственное покрытие первого убытка, по замыслу Минэкономики, должно удешевить следующие уровни страхования. Перелыгин привел пример действующей программы, где в редких случаях цена страхования, по его словам, снижалась примерно с 4% до 1,5%. Точных цифр он не помнит.

Что может покрывать программа

Окончательного списка активов также нет. Согласно рабочей концепции, программа должна охватывать ключевые фиксированные активы производителей, энергогенерацию и энергораспределение, логистику, дистрибуцию, ритейл-центры и топливный комплекс.

Товары на складах, скорее всего, не покрываются: застраховать можно будет сам склад, но не продукцию или сырье внутри.

Откуда планируют взять деньги

Минэкономики рассматривает создание ежегодного пула в объеме от $1 млрд до $4 млрд. По расчетам министерства, один дополнительный процентный пункт НДС может дать $1−1,2 млрд — примерно четверть-треть нужной суммы.

Остальные планируют привлекать от доноров и международных партнеров, в том числе через макрофинансовую помощь. Среди других источников Перелыгин назвал санкционные активы и льготное кредитование.

Повышение НДС с 20 до 21% является предложением Минэкономики, а не принятым решением. По словам Перелыгина, министерство рассматривает его как временное — на период действия военного положения. Как именно это оформят и когда ставка вернется до 20%, пока не определена.

Министерство оценивает, что повышение НДС на один процентный пункт может увеличить потребительскую инфляцию на 0,6−0,8%, наиболее реалистично примерно на 0,8%.

Что будет с действующими программами

Для страхования военных рисков действует постановление № 1541. Минэкономики планирует впоследствии заменить ее новой универсальной программой.

Отдельно для крупного бизнеса действует постановление № 594. Она предполагает удешевление кредитов на 5,5 процентных пункта. По словам Перелыгина, предприятие может получить через банковскую систему кредит до 1 млрд грн сроком до семи лет. Он также назвал предел в €25 млн, но предостерег, что не уверен в этой цифре.

По оценке Перелыгина, после компенсации части ставки такой кредит сейчас стоит около 10%. Денежные средства можно использовать для восстановления, релокации или строительства.

Постановление № 594 является отдельным механизмом и не входит в новую программу страхования.

Перелыгин выразил уверенность, что финансирование обеих программ найдется, поскольку их рассматривают как базовую потребность для поддержки экономики в 2027 году.