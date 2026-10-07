Рейтинг экономической свободы: Украина улучшила свою позицию, но по-прежнему находится в нижней части списка

Украина заняла 134 место среди 165 стран и территорий в рейтинге Economic Freedom of the World 2026 , получив 5,68 балла из 10. По сравнению с выпуском 2025 года страна поднялась на девять позиций — со 143-го места. Тогда ее оценка составила 5,24 балла. Об этом говорится в ежегодном исследовании, опубликованном канадским Fraser Institute, американским Cato Institute и сетью партнерских аналитических центров.

Украина заняла 134 место среди 165 стран и территорий в рейтинге Economic Freedom of the World 2026 , получив 5,68 балла из 10.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Несмотря на улучшение позиции, Украина остается в нижней четверти рейтинга среди стран с самым низким уровнем экономической свободы. Одинаковую с ней оценку и 134 место получили Эфиопия и Ливан.

Исследование оценивает пять направлений. Результаты Украины:

Размер государственного сектора — 5,73 балла, 130 место.

Правовая система и защита прав собственности — 4,56 балла, 111 место.

Стабильность денег — 6,03 балла, 138 место.

Свобода международной торговли — 7,19 балла, 87-е место.

Регулировка — 4,90 балла, 152-е место.

Итак, лучшую позицию среди составляющих индекса Украина имеет по свободе международной торговли, а самая плохая — по регулированию. Это направление охватывает ограничения на кредитном рынке, рынке труда и ведении бизнеса.

Кто в рейтинге

Возглавил рейтинг Гонконг. Далее расположились Швейцария, Сингапур, Новая Зеландия и США. Германия заняла 19-е место, Франция — 39-е, Китай — 110-е, россия — 143-е. Последней стала Венесуэла.

По выводам авторов исследования, экономическая свобода в мире еще не вернулась к уровню, который был до пандемии COVID-19.