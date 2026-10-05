Новый антирекорд: воздушные тревоги забрали 30,8% рабочего времени ТЦ в сентябре

Почти каждый третий час работы торговых центров в Украине в сентябре пришелся на воздушные тревоги. В общей сложности ТЦ потеряли 30,8% рабочего времени. В Киеве показатель за месяц вырос почти втрое — до 32,7%. Об этом свидетельствуют данные карты Украинского Совета Торговых Центров.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый антирекорд для ТЦ

В сентябре торговые центры в Украине теряли из-за воздушных тревог 30,8% рабочего времени — против 22% в августе и 14,1% годом ранее. Это новый антирекорд за весь период наблюдений.

За месяц выросли все показатели, отслеживаемые Украинским советом торговых центров: количество тревог, их частота в рабочее время ТЦ, а также общая продолжительность тревог в часы работы торговых центров.

Читайте также: Могут уволить за опоздание из-за воздушной тревоги: что говорит Верховный Суд

В Киеве показатель вырос почти втрое

Самые высокие показатели в сентябре традиционно зафиксировали в Донецкой области — 92,2%, Запорожской — 76,1%, Сумской — 73,4%, Черниговской — 69,1% и Харьковской — 58%.

В то же время наиболее заметная динамика была не только в прифронтовых регионах. В Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях доля тревог в рабочее время ТЦ выросла в несколько раз.

В Киеве показатель за месяц поднялся с 11,6 до 32,7%. Украинский Совет Торговых Центров называет это серьезным вызовом для отрасли, учитывая количество торговых центров в столице и состав их арендаторов.

Даже «желтые» тревоги влияют на работу

С 8 сентября в Украине начали различать воздушные тревоги по уровню угрозы — «желтому» и «красному». В сентябре тревоги желтого уровня составили 60,9% общей продолжительности зафиксированных тревог, красного — 39,1%.

При желтом уровне ТЦ могут работать при определенных условиях. В то же время крупные международные сети в большинстве своем закрывают свои магазины во время любой воздушной угрозы, поэтому такие тревоги все равно отражаются на работе торговых центров.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЦ в Украине вынужденно простаивали из-за воздушных тревог в среднем 176,5 рабочих дня. Только в сентябре этот показатель составил 9,6 рабочих дней.