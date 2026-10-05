Metro закроет все магазины в Казахстане: компания назвала причину

Немецкий ритейлер Metro решил полностью прекратить деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года. В рамках выхода с рынка компания поэтапно закроет все шесть магазинов и пункты доставки Metro Kazakhstan. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Немецкий ритейлер Metro решил полностью прекратить деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года.

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Почему Metro покидает рынок

Решение было принято после анализа долгосрочных перспектив бизнеса Metro в Казахстане, который компания проводила в последние месяцы.

В Metro отметили, что местная команда пыталась усилить ценностное предложение и адаптировать оптовую модель работы к особенностям казахстанского рынка.

Впрочем, бизнес и дальше сталкивался с трудностями, которые не позволяли сформировать достаточно прочную основу для устойчивого роста.

Магазины будут закрывать постепенно

Metro планирует завершать работу в Казахстане поэтапно. Окончательно деятельность компании в стране должна быть прекращена до конца марта 2027 года.

Таким образом, ритейлер полностью покинет казахстанский рынок, закрыв все шесть своих торговых объектов и связанные с ними пункты доставки.