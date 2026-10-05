Немецкий ритейлер Metro решил полностью прекратить деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года. В рамках выхода с рынка компания поэтапно закроет все шесть магазинов и пункты доставки Metro Kazakhstan. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Metro закроет все магазины в Казахстане: компания назвала причину
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Почему Metro покидает рынок
Решение было принято после анализа долгосрочных перспектив бизнеса Metro в Казахстане, который компания проводила в последние месяцы.
В Metro отметили, что местная команда пыталась усилить ценностное предложение и адаптировать оптовую модель работы к особенностям казахстанского рынка.
Впрочем, бизнес и дальше сталкивался с трудностями, которые не позволяли сформировать достаточно прочную основу для устойчивого роста.
Магазины будут закрывать постепенно
Metro планирует завершать работу в Казахстане поэтапно. Окончательно деятельность компании в стране должна быть прекращена до конца марта 2027 года.
Таким образом, ритейлер полностью покинет казахстанский рынок, закрыв все шесть своих торговых объектов и связанные с ними пункты доставки.
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