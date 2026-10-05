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5 октября 2026, 19:46 Читати українською

НБУ изымает старые 20, 50, 100, 200 и 500 грн: нужно ли менять купюры

Национальный банк Украины продолжает изымать из обращения банкноты старого образца номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 грн. Их заменяют современные купюры с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.

Национальный банк Украины продолжает изымать из обращения банкноты старого образца номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 грн.
Гривны нового образца
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Речь идет о банкнотах:

  • 20 грн — образца 2003 года;

  • 50 грн — образца 2004 года;

  • 100 грн — образца 2005 года;

  • 200 грн — образца 2007 года;

  • 500 грн — образца 2006 года.


Читайте также: Какие доллары считаются старыми и что делать с купюрами старого образца?


Нужно ли менять старые купюры

Срочно их обменивать не нужно. Старые банкноты остаются действительными платежными средствами, поэтому ими можно рассчитываться без ограничений.

В то же время, банки и торговые сети постепенно изымают такие купюры из обращения и не возвращают их в наличное обращение. Вместо этого в нем становится больше банкнот современного поколения.

Так что если вам попала старая купюра номиналом 20, 50, 100, 200 или 500 грн, ее не нужно специально нести в банк — ею можно пользоваться как обычными деньгами.

Как мы писали, С начала года ОВГЗ принесли бюджету почти 374 млрд грн: какую доходность получают инвесторы

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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