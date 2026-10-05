Национальный банк Украины продолжает изымать из обращения банкноты старого образца номиналами 20, 50, 100, 200 и 500 грн. Их заменяют современные купюры с обновленным дизайном и усиленными защитными элементами.
НБУ изымает старые 20, 50, 100, 200 и 500 грн: нужно ли менять купюры
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Речь идет о банкнотах:
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20 грн — образца 2003 года;
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50 грн — образца 2004 года;
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100 грн — образца 2005 года;
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200 грн — образца 2007 года;
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500 грн — образца 2006 года.
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Нужно ли менять старые купюры
Срочно их обменивать не нужно. Старые банкноты остаются действительными платежными средствами, поэтому ими можно рассчитываться без ограничений.
В то же время, банки и торговые сети постепенно изымают такие купюры из обращения и не возвращают их в наличное обращение. Вместо этого в нем становится больше банкнот современного поколения.
Так что если вам попала старая купюра номиналом 20, 50, 100, 200 или 500 грн, ее не нужно специально нести в банк — ею можно пользоваться как обычными деньгами.
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