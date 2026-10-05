Электромобили уже занимают 22% рынка ЕС: продажи выросли на 45%

В январе-августе 2026 года в странах Евросоюза было продано 1,64 млн новых электромобилей (BEV). Это на 45% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Доля батарейных электромобилей на рынке новых авто в ЕС составила около 22%. Об этом пишет «Укравтопром».

В январе-августе 2026 года в странах Евросоюза было продано 1,64 млн новых электромобилей (BEV).

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Что поддерживает спрос

Среди главных факторов роста спроса — появление более доступных электромобилей и удорожание горючего.

По данным Transport&Environment, количество доступных моделей BEV за год увеличилось примерно на 50%.

Расширение модельного ряда позволило автопроизводителям охватить больше ценовых сегментов и сделать электромобили более доступными для более широкого круга покупателей.

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Европейские бренды доминируют в предложении

Около 60% доступных моделей батарейных электромобилей в ЕС приходится на европейских автопроизводителей.

Доля китайских брендов составляет около 21%.

Таким образом, несмотря на скорейшее усиление китайских производителей, европейские компании пока сохраняют доминирующие позиции по количеству представленных моделей BEV на рынке ЕС.