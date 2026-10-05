Твердотельные батареи могут изменить рынок электромобилей: что планирует Китай к 2030 году

Твердотельные батарейки могут стать следующим большим шагом для электромобилей. Китай ставит своей целью вывести его в масштабное производство к 2030 году. Однако CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, предостерегает: между выпуском таких батарей и появлением миллионов доступных автомобилей с ними остается большая дистанция. Об этом пишет InsideEVs.

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Новую цель закрепили в дорожной карте развития аккумуляторной отрасли, обнародованной 28 сентября. Для масштабного производства необходимо удешевить технологию, улучшить ее характеристики и стабильность, а также решить проблемы с материалами и производством. Министерство промышленности и информационных технологий Китая также признало проблемы отрасли, связанные с инновациями и дисбалансом между предложением и спросом.

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CATL не спешит обещать массовый рынок

Глава CATL Робин Цзэн ранее оценил готовность технологии твердотельных аккумуляторов на уровне четырех из девяти, где девятый уровень соответствует готовности к массовому производству.

По словам Цзэна, появление таких батарей в миллионах автомобилей к концу десятилетия маловероятно из-за проблем со стоимостью и характеристиками. Поэтому 2030 год может стать лишь началом более широкого распространения технологии, а не моментом, когда она станет стандартом для всего рынка.

CATL планирует начать ограниченное производство твердотельных батарей в 2027 году. В то же время, в компании считают, что быстро нарастить объемы будет сложно.

Подобные оговорки звучат и от других производителей. Президент североамериканского подразделения LG Energy Solution Роберт Ли обращал внимание на сложность производства крупных твердотельных элементов. По его оценке, первые массовые приложения этой технологии могут появиться не в электромобилях.

Твердотельные батареи пока не готовы к массовому рынку

Отдельные полутвердотельные батареи уже устанавливаются на автомобили в Китае. Но это не значит, что полностью твердотельная технология готова к широкому использованию.

По прогнозу BloombergNEF, к 2035 году твердотельные батареи составят лишь 10% мирового спроса на аккумуляторы для электромобилей и систем хранения энергии.

Китайская дорожная карта включает также натрий-ионные и проточные батареи, повышение безопасности и температурных характеристик и улучшение качества производства. Отдельно страна поставила задачу производить литиевые батареи, способные выдерживать 15 000 циклов. В то же время это не означает, что именно твердотельные батареи будут иметь такой ресурс.

По итогам предыдущего пятилетнего цикла, который длился с 2021 по 2025 год, на Китай приходилось 70% мирового производства электромобилей. Новая дорожная карта на 2026−2030 годы должна помочь перенести это преимущество на следующее поколение аккумуляторных технологий.

Главный вызов для Китая — не только наладить производство твердотельных батарей, но и сделать возможным их установку в миллионы доступных электромобилей.