Профколледжи будут финансироваться по новым правилам: что изменится с 2027 года

С 2027 года профессиональные колледжи в Украине получат часть финансирования в зависимости от результатов своей работы. Больше средств смогут получить заведения, где есть спрос на подготовленные профессии, достаточный набор студентов, высокое трудоустройство выпускников и привлечение дополнительного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Корецкий сообщил о новых правилах финансирования профессиональных колледжей с 2027 года

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У каждого профессионального колледжа будет базовое финансирование, а дополнительные средства будут зависеть от показателей работы заведения. Среди критериев — спрос на профессии в области, количество набранных студентов, трудоустройство выпускников и привлечение дополнительных средств.

Чем лучше показатели будет иметь заведение, тем большее финансирование он сможет получить. По словам Корецкого, новая формула также является одним из индикаторов сотрудничества Украины с Всемирным банком.

«Ключевая задача — готовить квалифицированных специалистов, в которых реально нуждаются рынок труда и экономика страны», — отметил премьер-министр.

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Кроме новой системы финансирования правительство утвердило новый стандарт профессионального образования. По меньшей мере, 40% образовательной программы будут отводить на практическую подготовку.

Студенты смогут получить до трех профессиональных квалификаций. Профессиональные колледжи будут иметь больше автономии в формировании образовательных программ, а обучение интегрируют с европейской кредитной системой.

Изменения будут касаться и обучения на практике. Студенты смогут учиться и проходить стажировку непосредственно у работодателей, а преподаватели — преподавать и стажироваться в учебных заведениях и на предприятиях.

«Это даст больше практического опыта и прямого сотрудничества профессиональных колледжей с работодателями», — сказал премьер-министр.