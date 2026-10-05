Редкая гривна 1992 года может стоить 37 000 грн: как распознать дорогую монету

Некоторые украинские монеты, ничем не отличающиеся от обычных на первый взгляд, могут стоить тысячи гривен. В частности, за редкую разновидность 1 гривны 1992 года коллекционеры могут заплатить до 37 000 грн. По данным ресурса « Монеты-ягодки », речь идет о монете разновидности 1.1ААч.

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Отличить эту монету можно за гладкой толпой — боковой поверхностью без надписи. Именно эта особенность характерна для разновидности 1.1ААг.

На ресурсе Монеты-ягодки отмечают, что на 1-гривневых монетах 1992 года сначала не было надписей на группе. Это связывается с тем, что в то время еще не существовало инструментов для их нанесения. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей.

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Гривны 1992 года официально не вводили в обращение. По информации «Монет-ягодок», известно лишь несколько таких экземпляров, которые находятся в частных коллекциях нумизматов.

По данным ресурса, 1 гривна 1992 года разновидности 1.1ААг с гладким гуртом может стоить от 12 000 до 37 000 грн. Такие монеты продавали на аукционе Violity, их стоимость зависела от конкретного экземпляра.

Есть и другие редкие разновидности 1 гривны 1992 года. В частности, у монеты разновидности 1.1АА1 на группе есть надпись с датой — 1992, 1994 или 1995 года. Варианты с датами 1994 и 1995, по данным «Монет-ягодок», оценивают в 15 000−20 000 грн.

Еще одна разновидность — 2ААд, который является перечеканкой из советских 5 копеек 1990 года. В октябре 2022 года такая монета была продана на аукционе Violity за 82 007 грн.

В то же время «Монеты-ягодки» предупреждают о риске приобрести подделку. На аукционах могут случаться фальшивки и копии, выдаваемые за оригинальные монеты, поэтому перед покупкой редкого экземпляра советуют консультироваться со специалистами.